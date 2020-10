Protest rolników 13.10. Warszawa: Będą utrudnienia dla kierowców i zmiany w komunikacji. Demonstracja przeciw "piątce dla zwierząt"

Rolnicy protestują przeciwko zmianom w ustawie o ochronie zwierząt. Obawiają się głównie ograniczeniom uboju rytualnego i zakazu hodowli zwierząt na futra. Nie brakuje głosów, że to zabije polskie rolnictwo. Data akcji jest nieprzypadkowa, we wtorek "piątką dla zwierząt" ma zająć się Senat.

Na Facebooku przedstawiciele ruchu AgroUnia zamieścili wpis: „Już we wtorek widzimy się w Warszawie na Placu Artura Zawiszy o godzinie 10.00. Stąd ruszymy pod Ministerstwo Rolnictwa, a następnie pod budynek Sejmu i Senatu. Nie ma naszej zgody na procedowanie szkodliwych ustaw! Jakiekolwiek prace nad piątką dla zwierząt powinny zostać przerwane i porzucone. To dopiero początek wprowadzania szkodliwych dla rolników zmian, które nie mają nic wspólnego z obroną zwierząt. Wprowadzenie „żółtej strefy” nie powoduje odwołania manifestacji...”

Rolnicy przyjeżdżają do stolicy autokarami. We wtorek rano organizatorzy poinformowali, że do Warszawy wjeżdżają właśnie setki autokarów. Jak zapowiadają, na proteście może zjawić się nawet kilkadziesiąt tysięcy osób.