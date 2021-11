Protest reżysera filmu "Śmierć Zygielbojma". Gliński odpowiada

W środę wieczorem w warszawskim Teatrze Narodowym odbyła się uroczysta premiera filmu „Śmierć Zygielbojma”. Obraz był współfinansowany przez Polską Fundację Narodową, został przygotowany we współpracy z wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oraz Narodowym Centrum Kultury. Film ma patronat prezydenta Andrzeja Dudy. Podczas premiery występujący przed seansem reżyser Ryszard Brylski zarzucił PFN, że na swojej stronie internetowej opatrzyła film "kłamliwymi treściami, które w nim nie istnieją". Reżyser wyraził pogląd, że film został sprowadzony do "kina rządowej propagandy".

Do incydentu oraz samego filmu odniósł się w rozmowie z Dorotą Kanią na antenie Polskiego Radia 24 Piotr Gliński. – Zdecydowaliśmy się ogłosić konkurs na scenariusz filmu historycznego, bez określania, jakiego typu tematyka powinna być prezentowana (…). Poprosiłem jedną z osób, które są znane w środowisku filmowym, by zainspirowała twórców m.in. do tego, by powstał film o Zygielbojmie. Znałem ten temat, jako minister czułem się odpowiedzialny za to, żeby ta opowieść została przedstawiona – powiedział.