Protest ratowników medycznych. Jest zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. "Usiądźmy przy jednym stole i porozmawiajmy"

Prezydencka minister Bogna Janke w programie "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" zaapelowała do pracowników służby zdrowia, by nie opuszczali pacjentów.

– Takich sytuacji być nie może, że nie ma karetki, że nie można dojechać do pacjenta, do osoby potrzebującej. Apeluję o to, żebyśmy usiedli do stołu i porozmawiali – mówiła.