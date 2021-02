Protest pod kościołami w Trójmieście - "Chcemy świeckiego państwa"

Inicjatorkami akcji w Trójmieście są członkinie grupy "Zajmijcie się pandemią". W środę wieczorem zorganizowały rozproszony protest, który polegał na zostawianiu w Trójmieście pod kościołami transparentów z napisem "chcemy świeckiego państwa".

Grupa skupia kilkadziesiąt osób, które od momentu wydania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, protestują w Trójmieście na różne sposoby.

Aleksandra Łoboda z grupy Zajmijcie się pandemią w rozmowie z Onetem mówi:

W zeszłym tygodniu podczas protestu policja nie dopuściła ludzi pod Kościół Mariacki i nie chciała powiedzieć na jakiej podstawie to robi. Mamy prawo do pokojowych demonstracji i tego prawa nie oddamy nigdy. Postanowiliśmy w odpowiedzi stworzyć tak zwany rozproszony protest. Zamiast demonstracji, postawiliśmy na takie właśnie transparenty. Dołączyli do nas ludzie z różnych inicjatyw