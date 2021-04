Protest Obywateli RP przed Sądem Najwyższym. W tle wniosek o zatrzymanie Igora Tulei. Zatrzymano 6 osób

"Pamiętajcie proszę, że zarzut wobec sędziego Tulei dotyczy poinformowania w uzasadnieniu wydanego wyroku, że R.Terlecki zeznał, iż salę Kolumnową przygotowano tak, aby posłowie opozycji nie mogli zabrać głosu w trakcie nielegalnych obrad. To co wyprawia Ziobro to bezprawie" - przypomniał poseł KO Sławomir Nitras.

Wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi miał związek z jego orzeczeniem w sprawie głosowania w Sali Kolumnowej w grudniu 2016 roku. Po blokadzie sali plenarnej przez opozycję właśnie do Sali Kolumnowej PiS przeniósł posiedzenie Sejmu, ale posłowie opozycji utrzymywali, że mieli do niej utrudniany dostęp. W związku z tym złożyli do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Prokuratura umorzyła to postępowanie nie dopatrując się, by doszło do przestępstwa.

Na decyzję prokuratury pokrzywdzeni złożyli zażalenie, które rozstrzygał sąd właśnie w osobie sędziego Igora Tuleyi. Sędzia Tuleya kazał prokuraturze ponownie zająć się sprawą, sprawdzić, czy protokoły z liczenia głosów nie były przerabiane i czy część posłów PiS nie złożyła w tej sprawie fałszywych zeznań.