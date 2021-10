Protest medyków. Na poniedziałek zapowiedziana została konferencja komitetu protestacyjnego. Jakie będą następne działania?

- Czujemy się zlekceważeni. Myślę, że minister zdrowia poczuł się dotknięty tym, że przekazaliśmy pismo panu premierowi, ale nasze odczucie jest takie, że chyba premier nie otrzymuje pełnej informacji – mówiła w piątek Ptok.

Jeszcze w środę rzecznik rządu Piotr Muller przekazał, że premier nie weźmie udziału w zaproponowanym spotkaniu. Jednocześnie wskazywał, że to minister zdrowia Adam Niedzielski odpowiada za dyskusję z protestującymi medykami i to on jest upoważniony do kontynuowania rozmów.