Protest górników, roboty drogowe i "Biegnij Warszawo". Sprawdź utrudnienia, zmiany w komunikacji i zamknięte ulice w Warszawie 2-4.10.2020

Ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się po skrajnych, wewnętrznych pasach jezdni ul. Przyczółkowej. Kierowcy jadący zarówno w stronę centrum, jak i Konstancina-Jeziorny nie będą mieli możliwości skrętu w ulice Vogla i Branickiego oraz wyjazdu z tych ulic na ul. Przyczółkową. Możliwy będzie tylko ruch w ciągu ul. Przyczółkowej. Objazd dla ul. Branickiego zostanie poprowadzony al. Wilanowską, ul. Kieślowskiego, Klimczaka i ul. Sarmacką. Dla ul. Vogla objazd prowadzić będzie jezdnią lokalną wzdłuż ul. Przyczółkowej do ul. Uprawnej i dalej do ul. Przyczółkowej oraz ul. Przyczółkową do wiaduktu POW i ul. Europejską - czytamy w komunikacie.