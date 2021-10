Protest byłych pierwszych dam na granicy polsko-białoruskiej. "Musimy dać wyraz naszemu człowieczeństwu"

Członkinie stowarzyszenia Kobiety Filmu zaprosiły byłe prezydentowe oraz obecną pierwszą damę do udziału w proteście na granicy Polski z Białorusią. Jolanta Kwaśniewska oraz Anna Komorowska odpowiedziały na apel i w sobotę pojawia się przed placówką straży granicznej w Michałowie. Danuta Wałęsa również wyraziła swoje poparcie, jednak z powodów zdrowotnych nie weźmie udziału w wydarzeniu. Byłe pierwsze damy na miejscu wygłoszą apel o udzielenie pomocy imigrantom.

Osoby, które przybyły na miejsce, przywiozły ze sobą rzeczy dla przebywających na granicy. między innymi ciepłe ubrania, lekarstwa oraz jedzenie, ogrzewacze. Oprócz tego mają ze sobą transparenty, między innymi z napisem "Granica człowieczeństwa" czy "Po V nie zabijaj"

- Michałowo to gmina dobrych ludzi. Robimy, co możemy. Udowadniamy, że mieszkają tu ludzie, których obchodzi los innego człowieka- mówił burmistrz Michałowa Marek Nazarko. - Miejsce dzieci nie jest w lesie, tylko w ciepłym domu. Idzie zima, będzie dochodziło do tragedii- dodał.