Prostujemy kłamstwa władzy o podatku od mediów

Chcesz wiedzieć, dlaczego redakcje polskich gazet, portali i stacji telewizyjnych i radiowych protestowały przeciwko projektowi wprowadzenia nowego podatku od mediów? Nie daj się omamić propagandzie i dezinformacji. Oto najczęściej powtarzane przez polityków Zjednoczonej Prawicy kłamstwa na temat podatku.

Politycy Zjednoczonej Prawicy próbują uzasadnić projekt wprowadzenia podatku od mediów rozpowszechniając długą listę nieprawdziwych zarzutów pod adresem mediów i równie nieprawdziwych tez na temat swej propozycji. Oto, w jakich kwestiach regularnie mijają się z prawdą: 1. „Media nie chcą płacić podatków, nie chcą składać się na służbę zdrowia i zabytki”. To nieprawda. Wydawcy płacą podatki według tych samych reguł, które obowiązują ogół przedsiębiorców. A zatem firmy medialne płacą na służbę zdrowia i zabytki, jak również na wiele innych obszarów działalności polskiego państwa dokładnie tak samo, jak inne firmy - wpłacając należne podatki do skarbu państwa. 2. „Reklamy w Polsce są nieopodatkowane.” Zupełny absurd. Każda reklama publikowana przez polskie media jest opodatkowana - zarówno jako źródło przychodu firmy, jak również - jako usługa - podatkiem VAT.

3. „Podatek medialny ma być solidarnościowym wsparciem dla służby zdrowia.” To w najlepszym wypadku półprawda. Według rządowego projektu do NFZ miałaby trafić połowa wpływów z nowego podatku, czyli około 400 milionów złotych. Z punktu widzenia potrzeb służby zdrowia to kropla w morzu potrzeb - bo budżet NFZ to ponad 100 miliardów złotych rocznie. 35 procent z wpływów z podatku, czyli około 300 milionów złotych miałoby natomiast trafiać do specjalnego funduszu nadzorowanego przez ministerstwo kultury. Z tego funduszu miałyby być następnie finansowane media... ale już tylko te sprzyjające władzy. Jeśli mowa więc o solidarności - to miałaby to być solidarność niezależnych mediów z rządowymi propagandystami. 4.„Propozycja nie jest zamachem na wolność mediów.” To także nieprawda. Projekt zakłada możliwość selektywnego i uznaniowego zwalniania niektórych wydawców z podatku i jednocześnie selektywne i uznaniowe finansowanie części z nich z pomocą wpływów z nowej daniny. Na Węgrzech podobny projekt podatku medialnego przyczynił się do dalszego ograniczenia wolności mediów.

5.„Pieniądze z podatków od reklam i tak powrócą w części do mediów.” Ta sama nieprawda jak wyżej, tylko trochę inaczej podana. Być może powrócą, ale tylko do mediów pokornych wobec władzy, kosztem rzetelnego informowania społeczeństwa. 6. „Inne kraje też wprowadzają podatek cyfrowy.” To kompletna manipulacja. Owszem, podatek cyfrowy wprowadziły w ostanim czasie Francja i Austria. W żadnym z tych krajów jednak nie został on nałożony na media. We Francji i Austrii podatek cyfrowy płacą cyfrowi giganci w rodzaju firm takich jak Google, Facebook etc.We Francji wynosi on 3 procent a w Austrii 5 procent. Zaznaczmy, że najwięksi dostawcy usług internetowych od lat bogacą się także korzystając nieodpłatnie z treści tworzonych przez media. 7. „W podatku medialnym chodzi przede wszystkim o gigantów technologicznych takich jak Facebook i Google.”

To co najwyżej ćwierćprawda. Rządowy projekt zakłada pozyskanie ok. 800 milionów złotych wpływów z podatku w skali roku - z czego jedynie ok. 100 milionów złotych ściągnięte by zostało z cyfrowych gigantów - cała reszta wpływów miałaby pochodzić od mediów. 8. „Dodatkowy podatek nie osłabi mediów.” To również nieprawda.Podatek miałby być naliczany od przychodów i wynosić od kilku do nawet 10 procent. To drakońska stawka, zważywszy, że rentowność części wielkich firm medialnych jest najwyżej kilkuprocentowa. Wprowadzenie podatków wymuszałoby na wydawcach politykę dalszego cięcia kosztów - ze stratą dla jakości materiałów i poziomu dziennikarstwa.

Media bez wyboru. Protest mediów przeciwko nowej opłacie