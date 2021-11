Proste przepisy na wegańskie dania 6.11.2021. Co dziś ugotować? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/vaaseenaa

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 6.11.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Piękny falafel? Pełen świeżej kolendry i natki pietruszki, aromatyczny, o pięknej strukturze, odpowiednio pikantny. Smażony we właściwej temperaturze ma chrupiaca skórkę i miękki środek, i taki właśnie był. Obowiazkowe małe danie bliskowschodnie, zwykle podawane w towarzystwie hummusu i pity, wegańskie, o wysokiej zawartości białka roślinnego, doskonałe dla wszystkich na diecie roślinnej. Przepis niedawno pojawił się na blogu, zagladajcie, link w bio, albo wchodźcie na @majaskorupska.blogspot.com#falafel. "