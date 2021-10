Proste przepisy na wegańskie dania 6.10.2021. Co dziś ugotować? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/vaaseenaa

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 6.10.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Przepis od @veg.usek 💚🤎 FIT KNOPPERS 🤎składniki na krem czekoladowy:- ok. 70g kaszy jaglanej- 2 łyżki kakao- kostka lub dwie gorzkiej czekolady- łyżka orzechów laskowych- słodzik- opcjonalnie miarka czekoladowej odżywki białkowej (wtedy można dać trochę mniej kaszy) Kaszę jaglaną gotujemy razem z gorzką czekoladą i kakaem. Następnie dodajemy posiekane orzechy laskowe, słodzik i ewentualnie odżywkę białkową. składniki na krem kokosowy:- stała część z jednej puszki mleczka kokosowego- słodzik Mleczko kokosowe zostawiamy na noc w lodówce. Następnego dnia oddzielamy i stałą część od płynnej i przekładamy ją do miseczki. Stałą część ubijamy mikserem i dosładzamy. Przygotowujemy trzy warstwy wafli tortowych. Na pierwszą nakładamy krem kokosowy i przykrywamy drugim waflem, na którego wykładamy krem czekoladowy. Wszystko przykrywamy trzecim waflem i kroimy w małe kwadraty. Przed jedzeniem polecam włożyć batoniki na parę godzin do lodówki. _____________________________________Jeśli spodobał Ci się przepis ZAPISZ na później i daj FOLLOW, by nie przegapić nowych przepisów 😉⠀⠀Oznacz znajomego, który koniecznie musi zobaczyc ten przepis 💪_____________⠀#dietetycznie. "