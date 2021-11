Proste przepisy na wegańskie dania 3.11.2021. Co dziś ugotować? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Ryzhkov

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 3.11.2021: "Przepis od @vegan.izabella 💚PROTEINOWE BROWNIE Z PRECELKAMI 🔸70ml mleka roślinnego🔸50g mąki sojowej/z ciecierzycy🔸1 dojrzały banan🔸1 łyżka siemienia lnianego🔸1 łyżka erytrytolu🔸1 łyżeczka kakao🔸1/2 łyżeczki proszku do pieczenia🔸aromat waniliowy1) Zblenduj wszystko razem2) Przełóż do foremki 12cm3) Piecz w mikrofali w 750W przez 6 minut lub w 180C przez 30 minut🧡 moje dodatki: precelki, czekolada🧡 375kcal B:31 T:7 W:67