Proste przepisy na wegańskie dania 27.10.2021. Co dziś ugotować?

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Ryzhkov

Przepisy wege na wyciągnięcie ręki. Co chwilę sprawdzamy, czy pojawiły sie nowe, ciekawe pomysły na wegańskie dania sezonowe i nie tylko. Zobacz, czy 27.10.2021 pojawił się ciekawy przepis na wege obiad. Najnowszy post: "Boczniaki a’la strogonow, czyli mocno aromatyczny sos pomidorowo-śmietankowy zawierający ogórki kiszone, oraz boczniaki jako zamiennik mięsa. Poza smakiem, bardzo lubię w tym daniu to, że można je przygotować w jednym garnku! Ponadto, jest to danie wegańskie i niskowęglowodanowe, idealne dla osób na diecie keto lub low carb 🙂Wiecie, że strogonow oryginalnie nazywany był Boeuf Stroganow od nazwiska rosyjskiego generała o Aleksandra Grigorjewicza Stroganowa? Co ciekawe, w Polsce przyjęła się błędna nazwa strogonow 😉 Ponadto, jest to przepis kuchni rosyjskiej, a pierwsze zapiski o nim pochodzą aż z XIX wieku! 😮 ⠀Lubicie takie zamienniki mięsnych dań? Dajcie znać w komentarzach! 👇🏼 ⠀_____________________🔍 Przepis znajdziesz na stronie wegeprzepis.pl pod nazwą: BOCZNIAKI A’LA STROGONOW_____________________➡️ Obserwuj na Instagramie: @wegeprzepis➡️ Polub na Facebooku: WegePrzepis➡️ Obserwuj na Pinterest: WegePrzepis_____________________Ten przepis jest➡️ wegański➡️ bez jajek➡️ bez nabiału➡️ bez glutenu➡️ bez orzechów➡️ keto➡️ low carb_____________________#wegeprzepis. "