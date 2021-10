Proste przepisy na wegańskie dania 18.10.2021. Co dziś ugotować? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/vaaseenaa

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 18.10.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Siemanko w poniedziałek! Rozpoczynamy kolejny tydzień, Dziki i Sarenki, pora więc na przepisik. Dzisiaj danie obiadowe, które świetnie zaspokoi Wasz głód, dostarczy masę białka, będzie świetnie smakować, a przy okazji - będzie banalnie proste do przygotowania. Danie, które za sprawą wykorzystanych składników, kojarzy mi się z jesienią. Poniższe składniki spokojnie starczą na obiad dla trzech osób - lub dwóch baaaaardzo głodnych 🤤🤤🤤Przed Wami...👉Zapiekany makaron z grzybamiMakro (w 1/3): ~400kcal B:31.3g T:14.3g W:33,5g👉Składniki:(Na 3 porcje)🔹150g Makaronu z mąki z ciecierzycy🔹300g pieczarek🔹25g suszonych grzybów🔹135g Serka sałatkowego półtłustego🔹1op Mozarelli Light🔹5g Oliwy z oliwek🔹pęczek pietruszki🔹sól, pieprz👉Sposób przygotowania:Suszone grzyby zalewamy wrzątkiem i zostawiamy namoczenia. W międzyczasie makaron gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Pieczarki myjemy i kroimy w ćwiartki, a następnie wrzucamy z oliwą na rozgrzaną patelnię i całość solimy. Na niewielkim ogniu czekamy aż cała woda odparuje. Dodajemy suszone grzyby razem z wodą, w której się moczyły. Czekamy, aż całość się zagotuje i dodajemy do środka nasz serek sałatkowy. Czekamy aż się całkowicie rozpuści tworząc kremowy sos. W międzyczasie szatkujemy drobno pietruszkę i razem z makaronem oraz odrobiną pieprzu dodajemy do patelni z sosem. Wyłączamy ogień. Mieszamy całość dokładnie, po czym przekładamy do żaroodpornego naczynia. Na wierzch nakładamy mozzarellę. Wrzucamy do piekarnika nagrzanego do 180st na ok 15min. I gotowe! Nakładajcie i wsuwajcie! Smacznego!#grzyby #pieczarki #makaron #zapiekanka #smaczne #smacznego #inspiracja #łatwe #yummy #foodie #pomysłna . "