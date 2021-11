Proste przepisy na wegańskie dania 16.11.2021. Co dziś ugotować? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/vaaseenaa

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 16.11.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Wegetariańskie danie? Czemu nie! Koniecznie wypróbujcie przepis na miskę z brokułami, ryżem i tofu 🥦🍚Składniki:- 200 g białego ryżu- 250 g twardego tofu- 2 łyżki oliwy z oliwek- 1/2 brokuła- Ziarenka sezamuNa sos :- 8 łyżek. sosu sojowego- 3 łyżki. puree z orzeszków ziemnych- 2 łyżki stołowe. startego świeżego imbiru- 2 łyżki stołowe. miodu- 3 łyżeczki. octu ryżowego- 3 łyżeczki. oleju sezamowego- 3 ząbki czosnku, starte- 1 łyżeczka chili w proszku- Czarny pieprz1. Rozpocznij gotowanie ryżu zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. 2. Wymieszaj wszystkie składniki sosu.3. Tofu pokrój w kostkę i pozostaw do zamarynowania z sosem na 30 minut.4. Podsmaż tofu na patelni z oliwą z oliwek, aż będzie złotobrązowe ze wszystkich stron. 5. Polej brokuły sosem i zrumień je ze wszystkich stron.6. Ułóż w miseczce wszystkie składniki, posyp sezamem i #smacznego .#gotujzauchan. "