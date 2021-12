Proste przepisy na wegańskie dania 15.12.2021. Co dziś ugotować?

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 14.12.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Today we’re frying in 3 pans 😎. This is my first vegan (without eggs) and gluten-free pancakes, which I was able to serve in the form of pancakes- no shame to add a photo of them here 😎.❓Do you want a recipe for this delicate, fluffy gluten-free pancakes❓The ingredients blend together so perfectly ➡️ pancakes don’t require any additives😏.•••Dzisiaj smażymy na 3 patelniach. Moje pierwsze weganskie, bezglutenowe pancakes, które byłam w stanie podać w postaci… no placków. Nie ma wstydu, żeby dodać ich zdjęcie, żeby zachęcić Ciebie do spróbowania!❓Chcecie przepis na te delikatne i puszyste pancakes (#glutenfree )❓Składniki komponują się tak perfekcyjnie, że placki nie wymagają żadnych dodatków żeby smakowały wyśmienicie😋.To jak z tym przepisem? 😎___#vegan. "

Wegańskie przepisy na obiad, kolację czy śniadanie nie muszą być nudne. Codziennie mnóstwo wegan przygotowuje autorskie dania wegańskie i chętnie dzieli się przepisami. Sprawdziliśmy, co ostatnio pojawiło się ciekawego na Instagramie. Zobacz najciekawsze pomysły na wege dania. Co jedzą weganie, a czego nie? Dieta wegańska to nie tylko rezygnacja z jedzenia mięsa czy ryb, ale także z produktów pochodzenia zwierzęcego. Każdy może sam zdecydować, które produkty wyklucza ze swojej diety całkowicie, a które warunkowo dopuszcza. Jednak są pewne zasady, po których poznamy weganina: Czy weganie jedzą ryby? Ryby to żywe istoty, a więc weganin nie powinien po nie sięgać. Podobnie z wszelkimi owocami morza.

Czy weganie jedzą jajka? Nie. Choć nie jest to de facto mięso, produkcja jajek na fermach przyczynia się do cierpienia zwierząt i zabijania ich, gdy przestają być potrzebne.

Czy weganie jedzą miód? To dość kontrowersyjny produkt, jednak większość wegan po niego nie sięga. Pszczoły produkują miód, by mieć co jeść w zimowe miesiące. Odbierając im go, pozbawiamy ich pożywienia. Często stosuje również inne zabiegi, jak podcinanie skrzydeł królowej, aby nie uciekła z ula.

Czy weganie jedzą chleb? Tak, ale nie każdy. Klasyczny chleb nie zawiera produktów pochodzenia zwierzęcego, ale niektóre chleby czy bułki wypiekane są z użyciem jaj, masła, maślanki itp. Takie pieczywo nie jest wegańskie.

Przepisy na wege dania sezonowe

Today we’re frying in 3 pans 😎. This is my first vegan (without eggs) and gluten-free pancakes, which I was able to serve in the form of pancakes- no shame to add a photo of them here 😎. ❓Do you want a recipe for this delicate, fluffy gluten-free pancakes❓

The ingredients blend together so perfectly ➡️ pancakes don’t require any additives😏.

Dzisiaj smażymy na 3 patelniach. Moje pierwsze weganskie, bezglutenowe pancakes, które byłam w stanie podać w postaci… no placków. Nie ma wstydu, żeby dodać ich zdjęcie, żeby zachęcić Ciebie do spróbowania! ❓Chcecie przepis na te delikatne i puszyste pancakes (#glutenfree )❓

Składniki komponują się tak perfekcyjnie, że placki nie wymagają żadnych dodatków żeby smakowały wyśmienicie😋. To jak z tym przepisem? 😎

Przepis od @mniumniu 💚 Ulubiony świąteczny pasztet bazujący na przepisie @jadlonomia, u mnie zawsze z dodatkiem żurawinowej galaretki. A Wy bez jakiego pasztetu nie wyobrażacie sobie świątecznego menu? -PRZEPIS-⬇️

200g zielonej soczewicy

100g kaszy jaglanej

100 ml oleju rzepakowego

2 cebule

2 ząbki czosnku

2 goździki

3 ziela angielskie

3 liście laurowe

4 łyżeczki majeranku

1 łyżeczka cząbru

1 łyżeczka estragonu

1 łyżeczka lubczyku

3/4 łyżeczki mielonego kminku

1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej

1/2 łyżeczki czarnego pieprzu

2 łyżki sosu sojowego

1 łyżeczka soli

galaretka:

1 szkl. świeżej żurawiny

1 szkl. wytrawnego czerwonego wina

1 szkl. wody

1 laska cynamonu

3-4 goździki

2 łyżki cukru

2 łyżki agaru 🎄PASZTET

✅Soczewicę oraz kaszę ugotuj do miękkości

✅Na patelni rozgrzej olej, na który wrzuć pokrojoną w kostkę cebulę, czosnek oraz ziele angielskie, goździki i liście laurowe. Smaż do zrumienienia cebuli

✅Ugotowaną soczewicę i kaszę, podsmażoną z ziołami cebulę (wraz z zielem angielskim itd.) zblenduj do uzyskania gładkiej, jednolitej konsystencji, na koniec dodaj wszystkie pozostałe składniki i ponownie miksuj

✅Masę przełóż do foremki na pasztet, piecz w rozgrzanym do 180 stopniach C piekarniku przez 40-45 minuty

🎄GALARETKA

✅Żurawinę przepłucz, umieść w rondelku i zalej wodą oraz winem, dodaj wszystkie przyprawy i gotuj na średnim ogniu przez 10-15 minut

✅Gdy całość się zagotuj odlej odrobinę płynu, wymieszaj w nim agar i wlej ponownie do rondelka

✅Stale mieszając gotuj przez 2-3 minuty lub do zgęstnienia

✅Masę żurawinową wylej na przestudzony pasztet. Pozostaw do stężenia i schłódź w lodówce .

#dietetycznie #dieta #zdrowadieta #okiemdietetyka #weganka #siłazroślin #żrętrawę #wegańska #wegansko #dietaroslinna #dietaroślinna #weganiepolska #weganie #polishvegan #weganizm #wege #warzywa #wegańskie #zdrowejedzenie #zdroweodżywianie #weganizmjestprosty #wegetarianizm #roslinniejemy #veganfood #wegetariańskie #bezmiesa

🎅NALEŚNIKI TWIX GINGERBREAD🎅 Przepis na 6 naleśników:

✔️1 jajko

✔️100g mąki orkiszowej jasnej/pszennej

✔️125ml mleka

✔️150ml wody

✔️1 łyżeczka kakao

✔️1 łyżeczka przyprawy do piernika

✔️5g oliwy

✔️2 łyżki erytrytolu

Środek:

✔️100g twarogu chudego

✔️100g jogurtu skyr waniliowego

✔️1 łyżka erytryrolu

✔️1/2 opakowania deseru słony karmel Ave Wege lub 2 łyżki kajmaku.

Do dekoracji:

✔️herbatniki

✔️polewa czekoladowa

✔️twix Przygotowanie:

➡️Składniki na ciasto zmiksować razem i odstawić na pół godziny, następnie na dobrze rozgrzanej i lekko natłuszczonej patelni smażyć naleśniki z obu stron.

➡️Twaróg ugnieść ze skyrem, nadzienie wyłożyć na naleśniki, brzegi posmarować deserem słony karmel/kajmakiem i zwinąć w rulon.

➡️Całość udekorować pokruszonym ciastkiem, polewą czekoladową i opcjonalnie batonikiem.

Smacznego!

Wasze ulubione danie Wigilijne? Moje to zdecydowanie barszcz z uszkami! Nie wyobrażam sobie Świąt bez barszczu z własnoręcznie ulepionymi uszkami ❤️ Już od dziecka wykradałam mamie z kuchni świeżo ugotowane uszka do barszczu 🙊 Uszka warto przygotować w większej ilości i je zamrozić. Więcej o mrożeniu i rozmrażaniu pisałam już na blogu. Pamiętajcie, uszek nigdy nie jest za mało i bardzo często znikają w niewyjaśnionych okolicznościach 🙊🤪⠀

A wy z czym jecie barszcz? Z uszkami czy z pasztecikami?

A wy z czym jecie barszcz? Z uszkami czy z pasztecikami?

🔍 Przepis znajdziesz na stronie wegeprzepis.pl pod nazwą: USZKA Z GRZYBAMI

➡️ Polub na Facebooku: WegePrzepis

➡️ Obserwuj na Pinterest: WegePrzepis Ten przepis jest

➡️ wegański

➡️ bez jajek

➡️ bez nabiału

#wegeprzepis #wege #weganskieprzepisy #wegańskie #weganizm #weganskiejedzenie #przepis #wegetarianskie #wegetarianizm #grzyby #zdroweprzepisy #gotowanie #jemzdrowo #pyszne #pysznejedzenie #pycha #pychotka #bożenarodzenie #wigilia #potrawywigilijne #uszka #uszkazgrzybami #barszcz #barszczczerwony #wegeświęta #domowejedzenie #grzybyleśne #smacznego

Cudone i proste ciasto na święta? Ale takie jakim nie powstydzisz się poczęstować babci czy cioci? :D Dziś mam dla Ciebie właśnie takie przepis! Na cudną wegańską tartę sernikową! Z prostych i tanich składników, prosta do zrobienia i bez pieczenia!

#zdrowejedzenie #ciasto #swieta #przepisynaświęta #święta #fitdeser #fitciasto #wegańskie #weganizm #weganskieprzepisy #wegan #wega

Prosty, pyszny i zdrowy koktajl na bazie wody kokosowej, który przygotujesz w 3 minuty? Tak! 🙌🏻 Łap przepis od @zielone_koktajle 💚 Czego potrzebujesz?

👉🏻 3 łodygi selera naciowego

👉🏻 puszka klasycznego Coconauty

👉🏻 2 banany

#Coconaut #źródłowitamin #naturalnesoki #naturaljuice #wodakokosowa #coconutwater #coconut #cocktail #koktajl #smoothies #zielonekoktajle #zdrowenawyki #zdroweprzekąski #zdroweśniadanie #zdrowesniadanie #vegan #vege #kokos #zdrowadieta #healthylifestyle #zdroweodżywianie #pomyslnasniadanie

Po selerze przyszedł czas na buraka. Ten zapiekany to moja wariacja przepisu Ottolenghi z książki Smak, która szczęśliwie ukazała się w końcu i w języku polskim. Ugotowane buraki nacięłam w plasterki tak, aby nie naciąć ich do końca.

Z dwóch łyżek oliwy z oliwek, ząbka czosnku, 3 łyżek soku z cytryny, szczypty soli i łyżeczki czubrycy zrobiłam sos, którym polałam buraki.

Piekłam je przez 30 minut w 180 st. C. Co kilka minut polewałam je sosem, aby nie wyschły. Na koniec włączyłam tryb grillowania na 3 minuty.

#wegeprzepisy #wege #roslinniejemy #kuchniawegetariańska #wegetarianizm #wegeobiad #pychota #smacznego #smaczne #pyszne #mniam #pycha #foodphotononstop #fotografiakulinarna #foodphotos #fotografkulinarny #zdjeciakulinarne #jedzeniewobiektywie #foodphotoaday #fotografiajedzenia #przepis #fitprzepisy #wegenasłono #dosytaifit #fotowtorek_kfs #dziewczynykfs #instawtorek

Grudzień to miesiąc spotkań z bliskimi. Jeśli chcecie zaskoczyć rodzinę, zrobić wrażenie na przyjaciółce czy zdobyć czyjeś serce przez żołądek to mam dla Was rewelacyjny przepis😊 Tiramisu z duszonymi jabłuszkami i ciasteczkami cantuccini to deser który zadowoli najbardziej wybrednego konesera słodkości. Krem jest aksamitny, ciasteczka chrupkie, a pomarańcze oraz jabłka nadają mu wyrazistości. Cały przepis znajdziecie teraz u nas na story.

#RyneczekLidla #reklama @lidlpolska

ENGLISH BELOW⬇️

🍽POMYSŁ NA ZDROWY OBIAD - SOS GULASZ🍽 Przygotuj kaszę gryczaną lub ziemniaki. Dodaj podgrzany gulasz wegański.

Raz, dwa, trzy - pyszny obiad gotowy❗

Jest zdrowo i wygodnie.😍 Wybierz nasz wegański gulasz - w jego składzie same dobroci❗

Między innymi:

✅ cukinia, która odkwasza organizm i pozytywnie wpływa na proces trawienia;

✅ dynia, która jest bogata w witaminy i minerały (zwłaszcza cynk), a przy tym ma niewiele kalorii,

✅ zielona soczewica, która wzmacnia serce i nerki, wspomaga wydalanie wody z organizmu i świetnie zastępuje mięso w diecie wegetariańskiej. Podsumowując: gulasz zjadasz i się najadasz....zdrowiem.🍽 Co powiecie na taki obiad❓ 🍽IDEA FOR A HEALTHY DINNER - SAUCE STEW🍽

Prepare buckwheat or potatoes. Add the heated vegan stew.

One, two, three - a delicious dinner is ready❗ It is healthy and comfortable.😍 Choose our vegan stew - it's full of goodness❗

Among others:

✅ zucchini, which deacidifies the body and has a positive effect on the digestive process;

✅ pumpkin, which is rich in vitamins and minerals (especially zinc) and low in calories

✅ green lentils, which strengthens the heart and kidneys, supports the excretion of water from the body and is a great substitute for meat in a vegetarian diet.

#pomyslnaobiad #pomysłnaobiad #obiad #gulasz #wegański #weganski #wegańska #weganska #wegańskie #weganskie #vegan #stew #przepis #przepisy #dinner #wygoda #polishproduct #polishproducer #polishfood #jemzdrowo #sos #sauce #wege #wegan #glutenfree #lactosefree #sugarfree #bezglutenu #bezlaktozy #bezcukru

Mamy dziś dla Was piękną wiadomość ❤

Z myślą o naszej Fundacji powstał specjalny ebook "Dobre kanapki". Ebook “Dobre Kanapki” to zbiór 50 przepisów Justyny oraz zaprzyjaźnionych twórców internetowych na pyszne i wyjątkowe kanapki.

100% dochodu ze sprzedaży zostanie przekazane na konto naszej Fundacji 💪 Sprzedaż ebooka trwa tylko 8 dni – do poniedziałku 20 grudnia. Ebook jest dostępny w czterech wersjach cenowych. 29 zł, 49 zł, 99 zł oraz 999 zł.

#pomagam #człowiek #pomoc #dajherbatę #food #bezdomność #dajherbate #pomoc #życie #warsaw #photooftheday #warszawa #życie #kanapki #gotujemy #przepis #wege #zdroweodżywianie

