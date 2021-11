Proste przepisy na wegańskie dania 15.11.2021. Co dziś ugotować? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Elena_Danileiko

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 15.11.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Ryżowianka ze śliwką 🥣🟣 płatki ryżowe 50g🟣 napój ryżowy 160 ml🟣 śliwki 150g🟣 pistacje 5g🟣 erytrytol 5g 🟣 nasiona chia 5g🟣 wiórki kokosowe 5g🟣 listek mięty / melisy Przepis ⬇️Połowę śliwek pokrój w ćwiartki, a resztę w małą kostkę. Pistacje posiekaj drobno. Zagotuj napój ryżowy, wrzuć płatki i gotuj ok. 5 min; pod koniec dodaj pokrojone w kostkę śliwki, nasiona chia, erytrytol, wymieszaj i potrzymaj w temperaturze jeszcze przez 1 min. Gotową ryżowiankę przełóż do miseczki, ułóż pokrojoną w ćwiartki śliwkę, posyp pistacjami, wiórkami kokosowymi i udekoruj listkiem mięty.KCAL: 429 | B: 7g | T: 8g | W: 77gSmacznego 💜#śniadanie. "