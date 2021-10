Proste przepisy na wegańskie dania 15.10.2021. Co dziś ugotować? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/Ryzhkov

Przepisy wege na wyciągnięcie ręki. Co chwilę sprawdzamy, czy pojawiły sie nowe, ciekawe pomysły na wegańskie dania sezonowe i nie tylko. Zobacz, czy 15.10.2021 pojawił się ciekawy przepis na wege obiad. Najnowszy post: "Z okazji Międzynarodowego Dnia Owoców i Warzyw, zapraszam Was na mój najnowszy odcinek z przepisem na zdrowe przekąski dla gości!Zrobiłem warzywne chipsy i 3 smakowe hummusy! Jest zdrowo i kolorowo, musicie koniecznie zrobić to u siebie w domu! Wychodzi z tego olbrzymia deska pełna świeżych i pieczonych warzyw oraz pysznych dipów warzywnych ze składników, które spokojnie znajdziecie w Polsce!https://youtu.be/8vMI8P1iKyo#apetytnapolskie #5porcjizdrowia #5aday #szklankasoku1porcja #polskiewarzywaiowoce #veggies #hummus #vegetables #fruit #healthy #eatclean #vege #wege #gotowanie #przepis #wegeprzepisy #przekąski #zdrowie #zdrowejedzenie #zdroweprzepisyProgram sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Organizator Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków.By dowiedzieć się więcej o zdrowej i zbilansowanej diecie zajrzyjcie na @apetytnapolskie : https://tiny.pl/9gct1. "