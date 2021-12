Proste przepisy na wegańskie dania 14.12.2021. Co dziś ugotować? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/DronG

Najprostsze przepisy na wege dania i pomysły na wykorzystanie tego, co masz pod ręką. Co dzisiaj zjesz? Śledzimy pojawiające się na Instagramie przepisy na wegańskie dania. Zobacz najnowszy post z 14.12.2021: "Przepis od @mniumniu 💚Ulubiony świąteczny pasztet bazujący na przepisie @jadlonomia, u mnie zawsze z dodatkiem żurawinowej galaretki. A Wy bez jakiego pasztetu nie wyobrażacie sobie świątecznego menu?-PRZEPIS-⬇️200g zielonej soczewicy100g kaszy jaglanej100 ml oleju rzepakowego2 cebule2 ząbki czosnku2 goździki 3 ziela angielskie3 liście laurowe4 łyżeczki majeranku1 łyżeczka cząbru1 łyżeczka estragonu1 łyżeczka lubczyku3/4 łyżeczki mielonego kminku 1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej1/2 łyżeczki czarnego pieprzu2 łyżki sosu sojowego 1 łyżeczka soligalaretka:1 szkl. świeżej żurawiny1 szkl. wytrawnego czerwonego wina1 szkl. wody1 laska cynamonu3-4 goździki 2 łyżki cukru2 łyżki agaru 🎄PASZTET✅Soczewicę oraz kaszę ugotuj do miękkości ✅Na patelni rozgrzej olej, na który wrzuć pokrojoną w kostkę cebulę, czosnek oraz ziele angielskie, goździki i liście laurowe. Smaż do zrumienienia cebuli✅Ugotowaną soczewicę i kaszę, podsmażoną z ziołami cebulę (wraz z zielem angielskim itd.) zblenduj do uzyskania gładkiej, jednolitej konsystencji, na koniec dodaj wszystkie pozostałe składniki i ponownie miksuj✅Masę przełóż do foremki na pasztet, piecz w rozgrzanym do 180 stopniach C piekarniku przez 40-45 minuty 🎄GALARETKA✅Żurawinę przepłucz, umieść w rondelku i zalej wodą oraz winem, dodaj wszystkie przyprawy i gotuj na średnim ogniu przez 10-15 minut✅Gdy całość się zagotuj odlej odrobinę płynu, wymieszaj w nim agar i wlej ponownie do rondelka✅Stale mieszając gotuj przez 2-3 minuty lub do zgęstnienia✅Masę żurawinową wylej na przestudzony pasztet. Pozostaw do stężenia i schłódź w lodówce