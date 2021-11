Proste przepisy na wegańskie dania 13.11.2021. Co dziś ugotować? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/DronG

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 13.11.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "Przepis od @dietetykzpasji 💚🔥 KRAKERSY Z CIECIERZYCY Z SOSEM "SEROWYM", czyli turbo pyszny i odżywczy przepis, który idealnie sprawdzi się jako przekąska lub przystawka na imprezę (również dla insulinoopornych)🥐 SKŁADNIKI NA KRAKERSY (2 porcje):☑️ 150 g mąki z ciecierzycy (ok. 1 szkl.)☑️ 3 łyżki oliwy ☑️ 4 łyżki wody ☑️ 1 łyżeczka soli☑️ 1 łyżeczka suszonego rozmarynu ☑️ 2 łyżeczki czarnuszki lub sezamu (opcjonalnie) PRZYGOTOWANIE:1️⃣ Piekarnik rozgrzej do 180 stopni.2️⃣ Do miski wsyp mąkę, proszek do pieczenia, sól, rozmaryn i czarnuszkę. Dodaj oliwę i 3 łyżki wody. Wyrabiaj ciasto i w razie potrzeby dodaj więcej wody.3️⃣ Na blacie rozwałkuj ciasto. Pokrój w dowolne kształty, np. kwadraty.4️⃣ Wyłóż je na papier do pieczenia i piecz przez 10-15 min. 💪 WARTOŚCI ODŻYWCZE (1 porcja):Energia: 392 kcal Węglowodany: 39 gBiałka: 14 gTłuszcze: 20 g SER Z ZIEMNIAKA (2 porcje):➡️ 2 ziemniaki ➡️ 1 marchewka ➡️ 1/2 szklanki płatków drożdżowych ➡️ 2 łyżki oliwy ➡️ Przyprawy: po 1/2 łyżeczki lub wedle uznania: papryka słodka, wędzona, czosnek, sól, pieprzPRZYGOTOWANIE:1️⃣ Ziemniaki oraz marchew obierz i pokrój na mniejsze kawałki. Warzywa ugotuj do miękkości, a następnie odcedź.2️⃣ Zblenduj na gładką masę z resztą składników. W razie potrzeby dolej trochę wody / bulionu.Dopraw wedle uznania.3️⃣ Podawaj z krakersami i np. pokrojonymi warzywami 🔥 WARTOŚCI ODŻYWCZE (1 porcja):Energia: 258 kcal Węglowodany: 31 gBiałka: 11 gTłuszcze: 11 g ______________________________Przepis na ser z ziemniaka zaczerpnęłam od @wegannerdblog, a krakersy niestety nie pamiętam skąd pochodzą 🙈