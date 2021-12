Proste przepisy na wegańskie dania 12.12.2021. Co dziś ugotować? Newsroom 360

Zebraliśmy najciekawsze przepisy na wege dania gettyimages.com/vaaseenaa

Wege przepisy na obiad, śniadanie i kolację. Zebraliśmy to, co najciekawszego pojawiło się na Instagramie 12.12.2021. Przekonaj się, jakie wegańskie danie warto dzisiaj przygotować. Najnowszy post: "🥢Udon smażony z tofu🥢Dobry wieczór ❤ Czy jest tu ktoś kto nie jadł nigdy tofu? Ja całkiem niedawno próbowałam pierwszy raz i teraz już regularnie ląduje na moim talerzu 🤩 Jeśli nie próbowaliście to polecam 😍 A jeśli próbowaliście to sprawdźcie koniecznie mój przepis 😘😘Składniki:☆ 180g tofu wędzonego,☆ 200g ugotowanego makaronu udon (lub ok. 100g innego lub ryżu),☆ pół papryki,☆ 1 mała cebula,☆ 150g zielonej fasolki - moja mrożona,☆ ząbek czosnku,☆ 20g mąki ziemniaczanej,☆ łyżka sezamu,☆ papryka, pieprz ziołowy, sól, czosnek,☆ łyżeczka oleju.Sos:☆ pół szklanki wody,☆ 2 łyżki sosu sojowego,☆ 1 łyżka miodu,☆ 0,5 łyżeczki imbiru.Do podania: kolendra. Tofu zawijamy w ręcznik papierowy, przykładamy czymś ciężkim, aby pozbyć się nadmiaru wody. Trzymamy około 20 minut. Po tym czasie kroimy w kostkę, mieszamy z mąką ziemniaczaną, solą, papryką, czosnkiem. Układamy na blaszce na papierze i pieczemy około 20 minut w 200. Cebulę i paprykę kroimy w słupki. Na patelni rozgrzewamy olej, wrzucamy przeciśnięty przez praskę czosnek, następnie warzywa, solimy i podsmażamy, dodajemy fasolkę szparagową. Mieszamy, dodajemy makaron. W misce mieszamy składniki na sos. Na patelnię dodajemy tofu i zalewamy sosem, podgrzewamy dopóki nie zgęstnieje. Doprawiamy jeśli trzeba dodatkową ilością soli i czosnku. Podajemy z kolendrą.❗Porcja(1/2): 451 kcal,B: 20gT: 14gW: 60g❗Miłego wieczoru ❤❤❤#tofu. "