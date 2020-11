Promocja książki Operacja Singe. To kontynuacja bestsellerowej książki szpiegowskiej

Branża lotnicza czeka na wsparcie rządu i zniesienie zakazu lotów. Inwestycje PPL w Radomiu idą zgodnie z planem

Lotniska w Polsce z trudem dźwigają się po największym załamaniu lotów – a co za tym idzie przychodów - w całej swej historii. Sierpień był lepszy od lipca, gdy wiele linii wróciło do latania po trwającej od marca przerwie. Raport Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) za ostatni tydzień wakacji pokazał spadek liczby operacji wykonanych na polskich lotniskach o 47 proc. w stosunku do tego samego okresu 2019 r. W lipcu te spadki przekraczały 60 proc., poprawa jest zatem znaczna. Ale optymizm związany z powrotem połączeń i głodnych podróży pasażerów miesza się z niepokojem wzmaganym przez nieustępującą pandemię, a przede wszystkim nowe zakazy wprowadzane przez polski rząd. Porty lotnicze z coraz większą niecierpliwością czekają też na blisko 143 mln zł wsparcia obiecanego przez władzę jeszcze w maju.