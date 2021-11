Prokuratura przedstawiła 66 zarzutów kolejnym osobom w śledztwie dot. zorganizowanej grupy przestępczej pseudokibiców „Psychofans"

Usłyszeli zarzuty

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawił zatrzymanym 66 zarzutów dotyczących m.in. szeregu włamań i napadów rabunkowych oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Jedno ze zdarzeń polegało na włamaniu do hurtowni, z której skradziono 122 tony liści tytoniu o wartości ponad 255 tysięcy Euro. W czasie jednego z rozbojów popełnionego przy użyciu maczet podejrzani skradli flagę innego śląskiego klubu piłkarskiego.

Dodatkowo zarzutami objęto działalność „Psychofans” w zakresie uszczupleń podatku VAT w wysokości co najmniej 3,3 miliona złotych. Uczestniczące w tym procederze osoby wystawiły i księgowały faktury VAT dokumentujące fikcyjny obrót gospodarczy, co skutkowało uszczupleniem podatku. W ekonomicznym wątku śledztwa prokurator przedstawił zarzuty dotyczące wyłudzenia kredytów na szkodę banków i innych podmiotów o wartości ok. 3 milionów złotych.