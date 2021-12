Prokuratura łączy postępowanie ws. upadłości AZS Koszalin z wątkiem afery melioracyjnej. Są kolejne zarzuty

Zachodniopomorski pion PZ PK połączył postępowanie dotyczące upadłości AZS Koszalin z wątkiem tzw. afery melioracyjnej i przedstawił kolejne zarzuty prezesowi Fundacji All Sports Promotion.

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie połączył postępowanie przeciwko Leszkowi D. dotyczące niezgłoszenia wniosku o upadłość spółki AZS Koszalin S.A. do śledztwa dotyczącego tzw. afery melioracyjnej. Jednocześnie kolejne zarzuty w sprawie usłyszał Łukasz B. prezes Fundacji All Sports Promotion. Dotychczas zarzuty w tym wątku usłyszało już 70 osób. W jednym z wyłączonych wątków tego postępowania już 3 lipca 2019 roku prokurator skierował akt oskarżenia przeciwko Stanisławowi G. Wówczas 32 osoby oskarżono o popełnienie 94 przestępstw.

Rabat na wynajem hali za poparcie kandydata w kampanii wyborczej

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił Łukaszowi B. kolejne zarzuty w tym usiłowania przywłaszczenia w 2015 roku mienia hali widowisko sportowej w Koszalinie. Prokurator ustalił, że podejrzany usiłował udzielić korzyści majątkowej w postaci rabatu na wynajem hali, w której miał być zorganizowany koncert. Łukasz B. uzależniał udzielenie rabatu w zamian za promocję jednego z ustalonych kandydatów w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. W zamian za udzielony rabat artysta miał zarekomendować głosowanie na wskazanego kandydata. Do reklamy jednak nie doszło, ponieważ artysta nie przystał na proponowane warunki. Łukasz B. był wówczas dyrektorem hali widowisko – sportowej Zarządu Obiektów Sportowych sp. z o.o. Czyny te zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Połączenie sprawy Leszka D.

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie dołączył do postępowania sprawę Leszka D. prowadzoną dotychczas przez Prokuraturę Rejonową w Koszalinie. W postępowaniu tym Leszek D. był podejrzany o niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki AZS Koszalin S.A. z siedzibą w Koszalinie. Analiza przeprowadzonego postępowania wykazała, że pozostaje ono w ścisłym związku ze sprawą nadzorowaną przez Zachodniopomorski pion PZ PK dotycząca m.in. wątku afery melioracyjnej w tym Fundacji All Sport Promotion.

Usługi reklamowe i 2 miliony złotych szkody

W wątku dotyczącym tzw. afery melioracyjnej prokurator ustalił, że Fundacja All Sport Promotion podpisywała w latach 2011-2013 umowy o świadczenie usług reklamowych z Zakładami Chemicznymi. Przeprowadzona wówczas analiza dokumentacji Fundacji All Sports Promotion, jak również dokumentacji innych podmiotów oraz analiza wzajemnych przepływów finansowych wykazała, że część środków przekazywanych przez Zakłady Chemiczne w związku z zawieraniem umów reklamowych z Fundacją All Sports Promotion (działającą w imieniu AZS Koszalin S.A.) nie trafiała do AZS Koszalin S.A. Środki te zostały przelane na konto innej fundacji, a następnie przekazane na rzecz spółki i wypłacone przez jej wspólników. W konsekwencji doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez Zakłady Chemiczne w kwocie ok. 2 milionów złotych.

Dotychczasowe zarzuty

Już 9 i 10 lipca 2019 r. na polecenie prokuratora zatrzymano w tej sprawie 7 osób, które usłyszały zarzuty tzw. prania pieniędzy. Ponadto sześciu zatrzymanych usłyszało wówczas zarzuty popełnienia oszustwa co do mienia znacznej wartości. Wśród zatrzymanych był prezes fundacji Łukasz B. oraz radca prawny i doradca podatkowy Michał D. Wobec podejrzanych prokurator zastosował wówczas środki zapobiegawcze. Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

