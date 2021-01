Prokuratura Krajowa wydała oświadczenie ws. Romana Giertycha. „Nie stracił statusu podejrzanego”

Jednocześnie prokuratura przypomina, że zgodnie z art. 71 kodeksu postępowania karnego za podejrzanego uważa się osobę, co do której prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów - a takie postanowienie w stosunku do Romana Gierycha Prokuratura Regionalna w Poznaniu wydała 08.10.2020 r.

„W nawiązaniu do skierowanego do Pana oficjalnego wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich pana dr Adama Bodnara, który domaga się pociągnięcia do odpowiedzialności osób wskazanych przez sądy jako odpowiedzialne za rażące naruszenia prawa w związku z działaniami prokuratury przeciwko mnie uprzejmie proszę o spowodowanie uchylenia immunitetu prokuratorskiego pana Bogdana Ś. pełniącego obecnie funkcję Prokuratora Krajowego”.

Zwracając się do premiera, Roman Giertych zwraca uwagę, że RPO domaga się od szefa rządu „ukarania winnych bezprawnego ataku”.

„Ma Pan szansę w tej sprawie zrobić pierwszy krok i spowodować uchylenie immunitetu Bogdanowi Ś. Niech Pan go zachęci do tego, aby poddał się sądowej ocenie swoich czynów. Niewinni nie mają się czego bać – tak mówił jeden z Pana kolegów. Jestem pewien, że po 5 latach nieustannej reorganizacji wymiaru sprawiedliwości i przyjęciu w tej sprawie chyba z ośmiu nowelizacji ufa Pan, że sądy są w Polsce sprawiedliwe. Skoro istnieje równość wobec prawa, to niech Pan Bogdan Ś. nie zasłania się swym immunitetem prokuratorskim i podda się jak każdy obywatel pod osąd sądu. Jeżeli sprawę wygra, to ja zapłacę koszty procesu, jeśli natomiast przegra i pójdzie odbywać karę pozbawienia wolności, to Pan go odwoła (trudno zresztą wyobrazić sobie, aby kierował on Prokuraturą Krajową z Zakładu Karnego) i zrealizuje Pan w ten sposób oczekiwania RPO w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych naruszeń prawa w mojej sprawie. Partia, do której Pan należy, wielokrotnie zapewniała, że jest przeciwko immunitetom powodującym, że ludzie nie są równi wobec prawa. Zobaczymy, czy ten program dotyczył tylko waszych przeciwników politycznych, których chcieliście oskarżać” - pisze Giertych.