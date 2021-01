Prokuratorzy ukarani za krytykę Ziobry? Wicemarszałek Senatu: To nie krzesła, które można dowolnie przesuwać

- Prokuratorzy i sędziowie to nie krzesła w gabinecie ministra Ziobry, które można sobie dowolnie przesuwać. A prawo to nie narzędzie to zbijania kapitału politycznego i walki o schedę po prezesie Jarosławie Kaczyńskim – oświadczyła wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stancecka. Z prokuratorami delegowanymi przez Prokuratora Krajowego, solidaryzują się sędziowie.

W poniedziałek media obiegła informacja, że czworo prokuratorów z Warszawy i jeden z Krakowa, zostało delegowanych do odległych o kilkaset kilometrów jednostek. Decyzję o delegowaniu prokuratorów na pół roku podjął Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski. Większość delegowanych prokuratorów należy do niezależnego od władzy Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, które krytykuje zmiany w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości wprowadzane przez Zbigniewa Ziobrę. - Zastępca Prokuratora Generalnego oddelegował do pracy w innych miastach pięciu warszawskich prokuratorów. Oddelegował ich nagle, pod przymusem, bez prawa do odwołania. Na przeorganizowanie swojego życia dostali 48 godzin. Co ich łączy? Krytycyzm wobec Zbigniewa Ziobry – stwierdziła podczas konferencji w Senacie wicemarszałek izby wyższej Gabriela Morawska-Stancecka.

Jak dodała senator Lewicy, obecnie trwa „walka Zbigniewa Ziobry z nieprzychylnymi władzy prokuratorami i sędziami”. - Co więcej, ona dopiero nabiera rozpędu – mówiła.

Morawska-Stancecka: Prawo to nie narzędzie to zbijania kapitału politycznego Gabriela Morawska-Stancecka stwierdziła, że Zbigniew Ziobro powinien wiedzieć, iż zgodnie z art. 173 Konstytucji, sądy i trybunały są władzą niezależną od innych władz. - Prokuratorzy i sędziowie to nie krzesła w gabinecie ministra Ziobry, które można sobie dowolnie przesuwać. A prawo to nie narzędzie to zbijania kapitału politycznego i walki o schedę po prezesie Jarosławie Kaczyńskim – mówiła.

Dodała, że jako prawnik, adwokat i wicemarszałek Senatu będzie „przyglądać się decyzjom podejmowanym przez resort sprawiedliwości”. - I zapewniam, że gdy nadejdzie moment sądu nad Zbigniewem Ziobrą, w tym kraju wciąż będą oskarżać i orzekać osoby z mocnym i niezłamanym kręgosłupem – mówiła.

Apel o solidarność - Apeluję do państwa o solidarność z represjonowanymi i prześladowanymi przez ministra sprawiedliwości sędziami i prokuratorami, a do ministra Ziobry apeluję o zaprzestanie niszczenia naszego państwa – mówiła Morawska-Stancecka. - My prawnicy staliśmy, stoimy i będziemy stali na straży praworządności. Niezależność i niezawisłość to fundament naszej pracy – dodała.

Sędziowie solidaryzują się z prokuratorami Zarząd Oddziału Terenowego w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wyraził „kategoryczny sprzeciw wobec decyzji o delegowaniu w trybie nagłym poza dotychczasowe miejsce pracy prokuratorów ze Stowarzyszenia „Lex Super Omnia”.

„Przeniesienie decyzją Prokuratora Krajowego Prokuratorów, między innymi: Katarzyny Kwiatkowskiej, Katarzyny Szeskiej, Ewy Wrzosek i Jarosława Onyszczuka należących do LSO, do prokuratur oddalonych od ich dotychczasowego miejsca pracy i zamieszkania o dystans kilkuset kilometrów, z obowiązkiem stawienia się w nowym miejscu pracy w terminie 48 godzin, nosi wszelkie cechy przemyślanych szykan i nadużycia prawa” – stwierdzili sędziowie.

Jak dodali „represje w sposób celowy zostały skierowane wobec prokuratorów aktywnie i odważnie walczących o niezależną i apolityczna prokuraturę, stojącą na straży interesu publicznego”. „Wyrażamy szacunek i solidarność z poddanymi represjom prokuratorami” – oświadczyli.

