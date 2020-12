Prokuratorzy IPN wnioskują o uchylenie immunitetu sędziego Sądu Najwyższego. Józef Iwulski za PRL bezprawnie skazał robotnika?

PLUS "Odkrycie towarzyskie", sędzia-dubler i "wolnościowy konserwatysta", któremu zabrakło paliwa. Są z Poznania i przyczynili się do wyroku TK

Ona, czyli prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, to „odkrycie towarzyskie” prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. On, Bartłomiej Wróblewski, to konstytucjonalista i poznański poseł, który sam o sobie twierdzi, że jest wolnościowym konserwatystą. A oprócz nich także Justyn Piskorski, czyli sędzia-dubler Trybunału Konstytucyjnego i ultrakonserwatysta. Co ich łączy? Wszyscy są związani z Poznaniem i doprowadzili do tego, że TK wydał kontrowersyjny wyrok w sprawie aborcji.