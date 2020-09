Projektor The Premiere o ultrakrótkim rzucie dostarczy nam prawdziwie kinowych wrażeń w domowym zaciszu

The Premiere obsługuje również pionierski Tryb Filmmaker, który pozwala wyświetlić filmy zgodnie z wizją ich twórców. Projektor daje dostęp do platformy Smart TV i umożliwia korzystanie z popularnych aplikacji VOD. Zapewnia też funkcje łączności mobilnej, takie jak Dotknij i Wyświetl, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskać lustrzaną kopię smartfona na „ekranie” projektora.

Jest to możliwe m.in. dzięki szczytowej jasności 2800 lumenów, która jest zgodna ze standardami ANSI (American National Standards Institute).

The Premiere zadebiutuje w dwóch wariantach – LSP9T i LSP7T – o rozmiarach odpowiednio 130 i 120 cali. Oba laserowe urządzenia wyświetlają obraz w rozdzielczości 4K, który cechuje rewolucyjny kontrast, dzięki czemu widzowie będą mogli cieszyć się szczegółowym obrazem, nawet w ciemniejszych scenach.

Mowa o The Premiere, projektorze 4K o ultrakrótkim rzucie, który zaprezentował Samsung.

To może być hit sezonu, nie tylko na długie jesienne i zimowe wieczory.

Coraz więcej czasu spędzamy w domach, a życie codzienne znacznie odbiega od tego, do którego byliśmy przyzwyczajeni. Telewizory stały się partnerem w wielu dziedzinach: zapewniają rozrywkę, umożliwiają uczestnictwo w zajęciach fitness, wykonywanie obowiązków zawodowych oraz zdobywanie informacji – mówi Jongsuk Chu, Executive Vice President of Visual Display Business w Samsung Electronics.

Urządzenie cechuje ultrakrótki rzut, co pozwala umieścić je praktycznie bezpośrednio przy ścianie. Projektor oferuje również potężny, wbudowany głośnik niskotonowy oraz technologię Acoustic Beam, dzięki którym zapewnia jedne z najlepszych wrażeń kinowych wśród urządzeń tego typu na rynku i nie wymaga stosowania dodatkowego sprzętu, co ma znaczenie w przypadku małych powierzchni.

Projektor The Premiere charakteryzuje się kompaktową konstrukcją typu all-in-one i minimalistycznym wykończeniem, dzięki czemu dopasuje się do każdego wnętrza.

Projektor The Premiere zmienia oblicze kina domowego. Nowatorski, kompaktowy design, obrazy wyświetlane w jakości 4K i niezwykłe doznania dźwiękowe stają się rzeczywistością za sprawą jednego urządzenia, które nie zajmuje dużo miejsca i pasuje do każdego wnętrza.

Na początku produkt będzie oferowany w Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej oraz w Europie: w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Niderlandach, Austrii i Szwajcarii, a także w krajach nordyckich.

The Premiere należy do kategorii urządzeń lifestylowych, które Samsung wprowadził na rynek po raz pierwszy w 2016 roku, wraz z premierą telewizora The Serif.

Od tego czasu wachlarz propozycji został rozbudowany i obejmuje urządzenia, takie jak: The Frame, The Sero czy The Terrace.

Poprzez poszerzanie oferty, która odpowiada potrzebom użytkowników w zakresie sztuki, designu czy rozwiązań mobilnych, urządzenia Samsung Lifestyle stają się centralnym punktem w życiu użytkowników, niezależnie od stylu ich życia