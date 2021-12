Projekt ws. weryfikacji szczepień w Sejmie. Ma poparcie premiera Małgorzata Puzyr

Sejm RP fot. marek szawdyn/polska press

Jest poselski projekt pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony na COVID-19. Sam się za nim opowiadam, to prawo do bezpiecznej pracy dla pracowników - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.