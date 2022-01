Projekt ws. testowania pracowników. Piecha mówi o „miękkim przymusie”

„Duże zadanie”

– Ta ustawa zakłada po prostu to, że możemy się przetestować, a pracodawca może, ale nie musi, sprawdzić, czy jesteśmy przetestowani. Jeśli sprawdzi, że pracownik ma certyfikat przetestowania, wprowadza go w określone grupy itd. – powiedział. Dodał, że testy będą nieodpłatne – sfinansuje je budżet państwa.

Powiedział, że w związku z tym Ministerstwo Zdrowia będzie musiało uruchomić odpowiednie punkty poboru.

– Jest to duże zadanie, żeby przygotować punkty poboru próbek do testu, bo te testy muszą być oczywiście nie robione przez nas, bo my możemy podawać różne wartości, tylko przez certyfikowaną jednostkę. (...) Będziemy testowani w punktach, które są do tego przygotowane. Generalnie wygląda na to, że oprócz jakichś przychodni, punktów i komercyjnych i niekomercyjnych, które przygotowują i już przygotowały samorządy itd, również w aptekach. Aptek jest ok. 13 tys. Co prawda 100 dopiero jest certyfikowanych, ale jest to jednak dość szybka sprawa, wymaga tylko określonej liczby testów plus sprzętu informatycznego – dodał.