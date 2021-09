Projekt ustawy „Stop aborcji” Fundacji Pro-Prawo do Życia trafił do Sejmu. Działacze zebrali 130 tysięcy podpisów

Fundacja Pro-Prawo do Życia w środę złożyła w Sejmie projekt ustawy „Stop aborcji”. Zebrano ponad 130 tysięcy podpisów, a do złożenia projektu w sejmie wystarczy jedynie 100 tysięcy.

O godzinie 12 działacze zorganizowali pod Sejmem konferencję prasową, na której głos zabrał prezes fundacji Mariusz Dzierżawski.

– Niestety ludzie odpowiedzialni za stanowienie i przestrzeganie prawa w Polsce tolerują to, że dziesiątki tysięcy dzieci giną, matki i ojcowie stają się współuczestnikami zbrodni, a ład moralny w Polsce jest niszczony. Wobec bezczynności władz podjęliśmy społeczną inicjatywę ustawodawczą Stop aborcji – mówił.

Jak przekazał, „zgodnie z projektem, dzieci poczęte będą chronione na podstawie tych samych przepisów, co inni ludzie, ponieważ dziecko poczęte jest człowiekiem”.

Zwrócił się także do posłów z nadzieją, że ci, „ którzy odwołują się do moralności chrześcijańskiej, a także ci, którzy podkreślają przywiązanie do Konstytucji, poprą projekt Stop aborcji”. - Odrzucenie lub przewlekanie uchwalenia projektu będzie świadectwem obłudy – dodał.