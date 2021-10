Projekt „Stop LGBT” Kai Godek w Sejmie. Jak zagłosują kluby parlamentarne?

Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji podkreślił, że ugrupowanie jest przeciwne wielu praktykom ruchów LGBT, które chcą siłą narzucić swoją ideologię, na przykład na uniwersytetach, zmuszając wykładowców, którzy chcą zgodnie z wpisem w dowodzie mówić do ludzi per „pan” czy „pani”, zgodnie z tym, jak funkcjonują formalnie. – Sprzeciwiamy się siłowemu narzucaniu takich rozwiązań. Jednocześnie wolnościowa frakcja Konfederacji jest przekonana, że nie można oddawać pięknym za nadobne. Trzeba się trzymać zasady wolności wypowiedzi czy manifestacji. W związku z tym będziemy przeciwni – jako wolnościowa frakcja – zakazowi marszów ruchów LGBT, bo to jest działanie prewencyjne. Natomiast zwracam uwagę, że na tych marszach często dochodzi do łamania prawa, np. bezczeszczenia pomników itd. To po prostu wandalizm i domagamy się od sił porządkowych, żeby temu przeciwdziałać – powiedział.

Krzysztof Śmiszek powiedział polskatimes.pl, że „Lewica w sposób oczywisty będzie głosowała przeciwko temu projektowi”. – Godzi on w podstawowe konstytucyjne wartości, niezależnie od tego, czy się ze sobą zgadzamy, czy nie, ale powinniśmy mieć zgodę co do jednego – jako wszystkie kluby od opozycji po koalicję rządzącą – że projekty, które uderzają w podstawowe zasady konstytucyjne, wolności zgromadzeń, wolności wyrażania swoich opinii, wolności ekspresji czy po prostu demonstrowania swoich poglądów, nie powinny być przedmiotem ograniczeń ze strony ustawodawcy. Ten projekt uderza w podstawową zasadę, jaką jest możliwość wyrażania swojej opinii na ulicy. Muszę powiedzieć jako prawnik, że jest to bubel prawny, dlatego że ten projekt ustawy powtarza pewne przepisy i to w sposób bardzo nieudolny, jak np. zakaz wolności religijnej czy zakaz jakiegoś nieobyczajnego zachowania. To wszystko jest niespójne, to nieudolne powtórzenia z innych z innych przepisów – dodał poseł Lewicy.