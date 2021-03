Projekt "Odporni na COVID" cieszy się ogromnym zainteresowaniem

– Polacy bardzo chcą pomóc w walce z pandemią. Obawialiśmy się niechęci, podejrzliwości. Uważamy za ogromny sukces, że odbiór społeczeństwa był pozytywny i spotkaliśmy się z tak dużym odzewem – komentuje w Onecie dr Paweł Zawadzki, naukowiec, współzałożyciel MNM Diagnostics i Polskiego Centrum BioBankowania.

Do badania zgłaszały się całe, kilkuosobowe rodziny, w których, pomimo wspólnego zamieszkania, nie każdy zachorował na COVID-19. - Uczestnicy projektu chętnie dzielili się informacjami dotyczącymi przebiegu COVID-19 u chorego domownika oraz ogólnego stanu zdrowia pozostałych członków rodziny. Po zakwalifikowaniu do badania, od każdej z osób pobierane były dwie próbki krwi – jedna z przeznaczeniem do badań genetycznych, druga do badań na obecność przeciwciał, potwierdzających przejście choroby lub jej brak u wszystkich członków rodziny – wyjaśnia w Onecie Adrian Lejman.

- Aktualnie kończymy etap rekrutacji uczestników. Nadal organizowane są pobrania materiału od osób, które już się zgłosiły. Ponadto pierwsze próbki zostały już zsekwencjonowane i zaczynamy długotrwały oraz pracochłonny proces ich analizy. Badania będą miały największą wartość, kiedy zsekwencjonujemy już wszystkie próbki od zakwalifikowanych uczestników – dodaje.