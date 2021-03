Projekt Mirai. Praca i życie w Polsce z perspektywy Japończyka: opowiada Hidenori Tachibana z JTI Polska

W Kraju Kwitnącej Wiśni komunikacja odbywa zazwyczaj w inny sposób. – Japończycy zwykli przekazywać innym wiele komunikatów poprzez samo pochylenie głowy w ukłonie, dlatego uważam, by tej cechy tu nie nadużywać – mówi.

Cechą, która w jego oczach jest charakterystyczna dla naszego kraju, jest duża otwartość. – Polacy bardzo często wyciągają rękę na powitanie. Nawet na tle innych krajów europejskich, znacznie częściej witają się uściskiem dłoni. To ogromne przywiązywanie wagi do budowania relacji międzyludzkich moim zdaniem bardzo wyróżnia Polaków. W Japonii raczej nie podajemy sobie dłoni, a kontakty poprzez dotyk czyjegoś ciała są bardzo ograniczone, nawet w życiu codziennym – tłumaczy Hidenori Tachibana.

Hidenori Tachibana pracuje w JTI od 18 lat, z czego aż 10 spędził poza Japonią. Ostatnio obowiązki zawodowe sprowadziły go do Polski, gdzie mieszka z rodziną już od ponad 3 lat. Pracuje w fabrykach w Starym Gostkowie pod Łodzią, w największym centrum produkcyjnym JTI na świecie.

W pracy Hidenori ma styczność z przedstawicielami wielu narodowości. – Będąc w Polsce, pracujemy i porozumiewamy się w środowisku międzynarodowym i to, w moim przekonaniu, najlepiej oddaje charakter naszej firmy – podkreśla. – W JTI Polska pracują obecnie przedstawiciele 11 narodowości. Tylko w moim dziale są, łącznie ze mną, osoby z czterech krajów. Możliwość rozwijania współpracy o charakterze międzynarodowym uważam za nasz szczególny walor – dodaje.

Z wypraw po naszym kraju Hidenori planuje zabrać do Japonii pamiątki. Przede wszystkim cenioną w Japonii ceramikę z Bolesławca. – Kilkakrotnie byliśmy w Bolesławcu, zwiedziliśmy i zrobiliśmy duże zakupy – przyznaje.

Firma w której pracuje, od 12 lat jest wyróżniana jako jeden z najlepszych pracodawców w Polsce w prestiżowym rankingu Top Employers. Od 2017 r. zajmuje w nim pierwsze lub drugie miejsce. - To, że firma JTI Polska została uznana za najlepszego pracodawcę w kraju, moim zdaniem oznacza, że najważniejsi są dla nas ludzie i że nasi pracownicy są traktowani z najwyższym szacunkiem – podsumowuje Tachibana.

Polska jest dla JTI miejscem strategicznych inwestycji. Od 2008 r. firma zainwestowała w naszym kraju ponad 1 mld złotych. Sprowadza też do Polski nowoczesne technologie, do tej pory wykorzystywane tylko w Japonii. Jak dotąd jest jedyną firmą, która produkuje w Polsce nowatorskie wyroby tytoniowe, w których tytoń jest podgrzewany.

Hidenori Tachibana zwraca uwagę na ważną cechę japońskiej produkcji – ogromną dbałość o jakość, którą uzyskuje się m.in. poprzez regularną obecność personelu każdego szczebla w hali produkcyjnej, gdzie na miejscu można sprawdzić produkt, rozmawiać z pracownikami.

– To przykładanie ogromnej wagi do oglądania wszystkiego w praktyce, do rozmów z osobami, które daną pracę wykonują, jest w moim odczuciu bardzo japońską cechą naszej polskiej fabryki. – zaznacza Tachibana.