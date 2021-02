Projekt Mirai. Matcha – japońska zielona herbata w proszku i jej właściwości prozdrowotne. Jak parzyć matchę?

Matcha to jedna z najzdrowszych herbat, jednak dla rozwinięcia smaku i cennych właściwości wymaga specjalnego przygotowania. Japońska zielona herbata w proszku, która powstaje dzięki specjalnym zbiorom liści, zmienia się w odświeżający i pobudzający napój z pianką dzięki użyciu miotełki. To jednak nie jedyne zastosowanie matchi – rosnącą popularnością cieszy się matcha latte, a także słodycze takie jak lody, batony, sernik i inne ciasta. Matcha to również skuteczny składnik kremów odmładzających. Z czego wynikają jej wyjątkowe właściwości?

Japońska zielona herbata matcha zapewnia wiele korzyści dla zdrowia, m.in. wspiera układ krążenia i ułatwia odchudzanie. W odróżnieniu od innych rodzajów herbaty spożywa się całe liście wraz ze wszystkimi cennymi składnikami, a nie tylko ich napar. Tak jak gatunki zielone, ma najlepsze właściwości podgrzana do temperatury nie przekraczającej 70 stopni Celsjusza. Aby skorzystać z jej cennego działania, nie trzeba jednak dużo wysiłku! Co to jest matcha i jakie składniki zawiera? Matcha jako herbata pozyskiwana jest z liści rośliny o nazwie kamelia chińska (Camellia sinensis). Jest jednak uprawiana w inny sposób niż zwykłe zielone herbaty. Rośnie w cieniu – na 20-30 dni przed zbiorem młode liście są osłaniane przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, co pozwala zwiększyć zawartość zielonego barwnika – chlorofilu, a także aminokwasów. Sprawia też, że listki zyskują głęboki, ciemnozielony odcień.

Ponieważ spożywane są całe liście, zapewnia więcej kofeiny i antyoksydantów niż inne zielone herbaty. Najważniejsze składniki matchi to polifenole, które stanowią aż 30-35 proc. suchej masy liści. To przede wszystkim katechiny takie jak EGCG (epigallokatechina) i flawonoidy, a ponadto aminokwasy (m.in. L-teanina), saponiny, witaminy, związki mineralne, m.in. potas, wapń i fluor. Matcha zawiera najmniej tanin o działaniu ściągającym na śluzówkę oraz wolnych cukrów wśród japońskich herbat, m.in. takich jak sencha, gyokuro, bancha i hojicha. W proszku jest za to najwięcej związków azotowych, do których należą aminokwasy, kofeiny (3,62 proc. – więcej ma tylko gyokuro), jednak wcale nie tak dużo witaminy C – sencha ma 2 razy więcej. Liście z wczesnego zbioru takie jak na matche mają więcej potasu i fosforu niż te zrywane później.

Właściwości herbaty matcha

Matcha obfituje w antyoksydanty, których ma nawet 137 razy więcej niż powszechnie dostępne typy zielonej herbaty i do 3 razy więcej niż herbaty najwyższej jakości. Związki te neutralizują wolne rodniki, przeciwdziałając nasilaniu się stresu oksydacyjnego – to stan, który prowadzi do procesów zapalnych i chorobowych, w tym przyspieszonego starzenia się tkanek. Związki aktywne z matchi mają właściwości detoksykujące i alkalizujące. Z badań wynika, że działają ochronnie w stosunku do wątroby i nerek, a także układu krwionośnego. Regularne spożywanie zielonego proszku pomaga obniżyć poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi, a także zapobiegać ich utlenianiu w procesie formowania się płytki miażdżycowej. Zmniejsza ryzyko rozwoju choroby wieńcowej serca i wylewu. Pomaga też zmniejszyć masę ciała i utrzymać niższą wagę. Nie tylko jednak obniża poziom cukru, ale też podnosi spalanie kalorii nawet o 17 procent, a zwiększony wydatek energii utrzymuje się nawet przez dobę.

Zidentyfikowano też kilka substancji wspierających pracę mózgu, m.in. wspomaga uwagę, pamięć i szybkość reakcji. W badaniu z udziałem seniorów poprawę funkcji kognitywnych zaobserwowano już po 2 miesiącach spożywania 2 g matchi dziennie. Choć zawiera sporo kofeiny (tutaj zwanej teiną), jej działanie zmienia L-teanina – dzięki niej zwiększona uważność po spożyciu trwa dłużej i nie dochodzi do spadków energii jak przy piciu kawy. Nasila też aktywność fal mózgowych alfa, wspomagając relaksację i zmniejszając poziom stresu. Znane jest ponadto przeciwnowotworowe działanie matchi– m.in. dzięki wysokiej zawartości EGCG może chronić m.in. przed rakiem piersi, prostaty, skóry, płuc i wątroby. Jak parzyć herbatę matcha? Do przygotowania matchi nie potrzeba wcale specjalnego zestawu, choć oczywiście przyda się zestaw, w którego skład wchodzi tradycyjna bambusowa miotełka (chasen) i łyżeczka (chashaku) oraz ceramiczna czarka (chawan). Równie dobrze można jednak użyć trzepaczki, miarki (łyżeczka to 2 g) i filiżanki. Do przygotowania napoju potrzebna jest woda o temperaturze 70 stopni. Standardowe proporcje to 1 łyżeczka proszku z 60 ml gorącej wody. Słabszy napój przygotujemy z 1/2 łyżeczki matchi 90-120 ml wody. Mocny (koicha) to 2 łyżeczki na 30 ml wody, przyrządza się go bez pianki na specjalne okazje z wysokiej jakości matchi.

Środki ostrożności i przeciwwskazania Tak jak inne herbaty i używki, również matcha powinna być spożywana z umiarem. Zawiera sporo kofeiny – 35 mg w 1 gramie proszku, co odpowiada 1/2 łyżeczki. Zbyt częsta konsumpcja i przyrządzanie zbyt mocnych napojów może spowodować nadmierne pobudzenie, nudności i problemy ze snem. Regularne spożywanie nadmiernych porcji może też sprzyjać rozwojowi problemów z wątrobą i nerkami. Przy wyborze matchi warto stawiać na produkty z rolnictwa ekologicznego, ponieważ inne mogą być źródłem arsenu i pestycydów. Dowiedz się więcej o matchi

