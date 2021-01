Projekt Mirai. Kultowe animacje z Kraju Kwitnącej Wiśni, które podbijały serca Polaków!

Na przestrzeni lat japońskie animacje zapewniły sobie ważne miejsce w zbiorowej świadomości zarówno dzieci, jak i dorosłych w Polsce. Które bajki pochodzące z Kraju Kwitnącej Wiśni wywołują w naszym kraju nutkę nostalgii? Powspominajcie razem z nami!

"Kapitan Jastrząb" "Kapitan Jastrząb" to jeden z najpopularniejszych w Polsce seriali anime, który powstał na podstawie znanej mangi, czyli japońskiego komiksu. Był to zarazem jeden z pierwszych anime emitowanych w Polsce. Na przygodach Tsubasy wychowały się całe pokolenia młodych polskich pasjonatów piłki nożnej, a boiskowa rywalizacja japońskiego anime nieraz przenoszona była z ekranów na osiedlowe boiska w całej Polsce. Historia przedstawiona w serialu opowiada o przygodach młodego japońskiego piłkarza, Tsubasy Ōzory Akcja rozpoczyna się w momencie, kiedy główny bohater przeprowadza się do miasta Nankatsu w celu rozwijania swojej kariery piłkarskiej. Fabuła toczy się wokół meczów piłkarskich rozgrywanych pomiędzy FC Nankatsu, którego barwy reprezentuje Tsubasa, a innymi japońskimi drużynami. W późniejszych odcinkach rywalizujący dotychczas ze sobą bohaterowie, wspólnie reprezentują barwy japońskie na arenie międzynarodowej.

Serial na przestrzeni lat nadawany był w Polsce na bardzo wielu kanałach: TV Wisła, TVR Bryza, GKS TV, Polonia 1, Nasza TV oraz Polsat 2. Oglądać go mogliśmy w wersji oryginalnej (z japońskimi dialogami) oraz z dubbingiem włoskim (odcinki 90–128). Od 2 marca 2009 roku był również emitowany był pod nazwą "Kapitan Tsubasa" na kanale AXN Sci-Fi. Jeszcze inny tytuł to "Tsubasa – kapitan Jastrząb" - od 1 maja 2018 roku pokazywany był na kanale TVP Sport w nowej wersji lektorskiej. "Czarodziejka z Księżyca" To także był hit w Polsce. Główną bohaterką jest Usagi Tsukino, czternastoletnia dziewczyna pochodząca z Tokio. Usagi okazuje się być tytułową Czarodziejką z Księżyca, wojowniczką, której przeznaczeniem jest ocalenie Ziemi, a później również całej galaktyki. Jej zadaniem jest odnalezienie księżniczki Serenity i ochrona Ziemi przed wieloma wrogami, począwszy od Królestwa Ciemności, które pojawiło się po raz pierwszy wiele lat temu i właśnie wtedy zniszczyło Księżycowe Królestwo.

Po raz pierwszy serial "Czarodziejka z Księżyca" był emitowany w Polsce na antenie Polsatu i Polsat 2 w latach 90. Później nastąpiła dosyć długa przerwa, ponieważ jego ponowna emisja rozpoczęła się dopiero 1 grudnia 2011 w TV4. Od 20 stycznia do 22 czerwca 2012 roku serial był nadawany również na kanale TV6. W 2013 roku kanał TV6 ponownie emitował pierwszą serię „Czarodziejki z Księżyca”. Wszystkim fanom tęskniącym za serią opowiadającą o Czarodziejce z Księżyca, polecamy zajrzeć na oficjalnym kanale produkcji na YouTube. "Bajki japońskie" "Bajki japońskie" to wieloodcinkowy serial animowany, na który składają się 10-minutowe epizody. Każdy z nich jest poświęcony innej baśni lub bajce japońskiej. Ponadto, każdy odcinek został stworzony przez innego reżysera, z wykorzystaniem odmiennych stylów graficznych. Emitowanie serialu w różnych krajach świata było doskonałym sposobem na zapoznanie publiczności, szczególnie dzieci, z tymi bardziej i mniej znanymi opowieściami japońskimi.

W Polsce emisja serialu miała miejsce w 1983 roku w ramach „Wieczorynki” w Programie 1. Była to wersja z polskim dubbingiem i była pierwszym na szeroką skalę kontaktem polskiego widza z japońską animacją. "Mój sąsiad Totoro" "Mój sąsiad Totoro" to pełnometrażowy film animowany z 1988 roku, reżyserowany przez Hayao Miyazakim Opowiada historię dwóch dziewczynek, Mei i Satsuki, które wraz z ojcem i ciężko chorą matką przeprowadzają się do domu na wsi. Dom jest nieco tajemniczy, a jak wkrótce siostry się przekonują, cała okolica przepełniona jest magią. Dziewczynki trafiają na życzliwe i łagodne duchy zamieszkujące las, a wśród nich – na tytułowego Totoro. Kiedy młodsza z sióstr zaginie, okaże się, jak istotna w życiu jest przyjaźń.

Z wizerunkiem tytułowego Totoro związana była nieskończona ilość figurek, maskotek czy gadżetów. Totoro, czyli leśne duchy, które żyją w wielkich drzewach kamforowych, zostały wymyślone przez reżysera filmu, Miyazakiego, ale zawierają w sobie elementy z folkloru i wierzeń pochodzących z różnych krajów. Sama nazwa jest zniekształconą przez czteroletnią Mei wymową słowa "troll". Zauważyła ona bowiem ich podobieństwo do rysunków w książce, którą niedawno czytała. Totoro mogą stać się niewidzialne, szybko się uczą, kochają muzykę i choć czasem się złoszczą i są dokuczliwe, to co do zasady, mają dobre maniery

Pierwsza wersja polskiego dubbingu powstała na zlecenie Canal+ w 1995 roku, a pierwsza emisja miała miejsce 7 stycznia 1996 roku. Od 27 czerwca 1999 roku, bajka emitowana była na kanale Ale Kino!. Powstało również wydanie DVD, zawierające polską wersję lektorską.

Animacja (z drugą wersją polskiego dubbingu) jest obecnie dostępna na platformie Netflix! "Hello Kitty" "Hello Kitty" to serial animowany opowiadający o przygodach dwóch kotek bliźniaczek. Siostry mieszkają w Londynie, uwielbiają zabawy z przyjaciółmi oraz przebywanie w lesie. Wspólnie poznają otaczający je świat. Serial był emitowany w Polsce pod nazwą "Kocie Opowieści" w 1997 roku na kanałach TVP1 i TVP Polonia. Ta wersja serialu posiadała polski dubbing. Później została wydana na VHS pod nazwą "Kizia i Mizia". Serial sam w sobie niekoniecznie zdobył dużą popularność w Polsce, jednak swego czasu wiele dzieci posiadało zeszyty, plecaki, piórniki i inne akcesoria z wizerunkiem Hello Kitty, nawet jeśli niekoniecznie były fanami czy nawet w ogóle widziały serial. "Dragon Ball" Niezwykle popularny był za to „Dragon Ball", który składał się z czterech serii: "Dragon Ball", "Dragon Ball Z", "Dragon Ball GT" i "Dragon Ball Super". Pierwsze dwie powstały na podstawie kultowej mangi, a kolejne opowiadają o dalszych losach bohaterów znanych z wcześniejszych odsłon serii.

Głównym bohaterem animacji jest Son Gokū, utalentowany w sztukach walki chłopiec, który wyrusza w niezwykłą podróż, której celem jest odnalezienie tajemniczych, spełniających życzenia Smoczych Kul. Główny bohater już jako dziecko dysponuje nadludzką siłą (potrafi udźwignąć samochód), a z biegiem czasu staje się coraz silniejszy i wraz z przyjaciółmi broni całej planety. W Polsce niezwykłą popularność zdobyły przede wszystkim trzy pierwsze serie serialu z polskim lektorem w latach 1999-2003. Emisja miała miejsce na kanale RTL 7 (przemianowanego w 2002 roku na TVN Siedem). Od 11 stycznia 2012 roku stacja AXN Spin HD rozpoczęła nadawanie serii „Dragon Ball GT” w wersji japońskiej z polskim lektorem (ale z tłumaczeniem z wersji amerykańskiej). Ponadto, w Polsce ukazało także 5 kinowych wersji animacji (1, 2, 3, 12 i 13 odsłony serii). Seria po dziś dzień ma w Polsce liczne grono fanów. "Pokémon" "Pokémon" to jeden z najbardziej znanych tytułów związanych z Japonią. Na franczyzę rozwijającą się od 1996 roku składają się różnego rodzaju produkcje, w których występują fikcyjne istoty, tytułowe Pokémony. W ramach serii zostało wydanych kilka gier komputerowych, seriali animowanych, gra karciana Pokémon Trading Card Game, mangi na podstawie gier i serialu, ponad 20 pełnometrażowych filmów anime oraz aktorski film pełnometrażowy.

Głównym bohaterem serialu o Pokémonach jest Ash, młody chłopak, którego największym marzeniem jest zostanie najlepszym trenerem Pokémonów na świecie. W przygodach towarzyszy mu Pikachu, jego pierwszy Pokémon i zarazem najlepszy przyjaciel. Na ich drodze wielokrotnie staje Zespół R - Jessie, James i Meowth, których celem jest złapanie Pikachu i przekazanie go swojemu szefowi, aby zdobyć jego uznanie oraz awans.

W Polsce serial animowany o Pokémonach był emitowany od 4 września 2000 roku. Premiera serialu miała miejsce na antenie Polsatu, następnie transmitowany był na kanałach Junior, TV4, Jetix i Disney XD. Charakterystyczna piosenka z czołówki zapadła w pamięć na długo wszystkim amatorom przygód Asha i „kieszonkowych stworzeń”.

Od 2018 roku serial jest dostępny na platformie Netflix! "Naruto" "Naruto" to kolejny znany serial anime, który powstał na podstawie mangi. Głównym bohaterem jest tytułowy Naruto, młody, nieokiełznany i niezwykle hałaśliwy ninja z Wioski Ukrytego Liścia. Najbardziej na świecie marzy o tym, aby zostać hokage, czyli przywódcą i jednym z najsilniejszych ninja w swojej wiosce. Nikt z współmieszkańców nie wierzy, że Naruto kiedykolwiek osiągnie swój cel, przez co chłopak często jest wyśmiewany. On jednak się nie poddaje i stawia czoła wszystkim przeciwnościom losu, dzięki czemu z czasem zmienia się w silnego i odważnego shinobi, który ze wszystkich sił broni wioski i swoich przyjaciół, narażając przy tym własne życie.

Polska wersja językowa serialu "Naruto" została ocenzurowana wzorem wersji brytyjskiej. Serial w tej formie był emitowany na Jetix Polska od 12 lutego 2007 roku. Zostały pokazane odcinki 1 - 104, z pominięciem epizodu 26., który także nie pojawił się w brytyjskiej wersji animacji. Nieocenzurowana wersja z polskimi napisami była natomiast emitowana na kanale AXN SciFi od 7 sierpnia 2009 roku (odcinki 1 - 52). Naruto i jego przyjaciele doczekali się wielu gadżetów ze swoim wizerunkiem, takich jak figurki, czy nawet kolekcjonerskie naklejki ze specjalnym albumem dodawane do rogalików z nadzieniem. Mimo tego, że japońskie animacje na przestrzeni lat poruszały najróżniejszą tematykę, od magii po piłkę nożną, ich wspólną cechą jest przekazywanie pewnych wartości młodym, ale i starszym fanom. Podkreślają jak ważne w życiu jest, by być odważnym, łatwo się nie poddawać oraz jak ważna jest prawdziwa przyjaźń. Wspomniane w artykule to tylko kilka najsłynniejszych produkcji, tak właściwie tytuły dobrych anime można by wymieniać jeszcze długo: Wojna Planet (znane też jako Załoga G), Notatnik śmierci, One Piece…W połączeniu z wysoką techniką japońskich rysowników i interesującą, niebanalną fabułą, nie może dziwić, że cały czas cieszą się niegasnącą popularnością.

Aleksandra Pisula jako Olga Lipińska. "To marzenie dla aktora"