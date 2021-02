Projekt Mirai. Kogo czytamy, gdy czytamy o Japonii?

Pierwszym odnośnikiem jest zazwyczaj Haruki Murakami. Obecnie siedemdziesięcioletni już pisarz od wielu lat jest światową twarzą literatury japońskiej. Od dawna wymieniany był jako potencjalny kandydat do literackiej Nagrody Nobla. Obecnie może się wydawać, że jego moment już przeminął, choć przed każdym noblowskim ogłoszeniem dziennikarze - trochę dla żartu - wspominają o Japończyku. W Polsce możemy przeczytać wszystkie jego najważniejsze utwory, od lat ukazują się bowiem w wydawnictwie Muza, większość w przekładzie Anny Zielińskiej-Elliott. Najnowszy zbiór opowiadań „Pierwsza osoba liczby pojedynczej” wyszedł w 2020 roku jeszcze przed anglojęzyczną premierą. Z powieściami Murakamiego dorastało pokolenie obecnych trzydziestolatków, a po jego książki sięgają nawet ci czytelnicy, którzy na co dzień nieszczególnie uważnie śledzą tłumaczenia z japońskiego na polski.

Jeśli nie Murakami, to kto?

We współczesnej literaturze japońskiej pierwsze skrzypce grają kobiety. Yoko Ogawa, autorka „Ukochanego równania profesora”, jest na rodzimym rynku pisarką tak popularną, jak wspomniany pan Murakami. Otrzymała wszystkie najważniejsze nagrody literackie, a wydała prawie pięćdziesiąt powieści, zbiorów opowiadań i esejów. Choć jej książki pojawiały się już w tłumaczeniach na większość europejskich języków, na swój wielki przełom musiała czekać do 2019 roku. Wtedy to jej powieść „Memory Police” w tłumaczeniu Stephena Snydera została nominowana do Międzynarodowej Nagrody Bookera i skupiła na sobie zasłużoną uwagę mediów i czytelników. Napisana w 1994 roku opowieść jest alternatywną wizją świata, w którym społeczeństwo kontrolowane jest przez tytułową „policję pamięci”. Porównywana do orwellowskiej dystopia idealnie wybrzmiała we współczesnym świecie, dwadzieścia pięć lat od oryginalnego wydania.