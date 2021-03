Projekt Mirai. Japonia - co musisz wiedzieć przed zaplanowaniem wycieczki do Kraju Kwitnącej Wiśni?

Wielu z nas swoje podróżnicze plany z 2020 musiało przełożyć lub z nich zrezygnować. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie planowaniu wycieczek, których zrealizowanie możliwe będzie, gdy sytuacja na świecie się uspokoi. Jednym z najbardziej niezwykłych miejsc, do których można zaplanować podróż, jest Japonia.

Japonia to kraj, który z całą pewnością należy umieścić na liście destynacji marzeń. Bogactwo kultury, piękno przyrody, oryginalna kuchnia, zróżnicowanie lokalne, wielość atrakcji UNESCO, gościnność mieszkańców i doskonale zorganizowany system komunikacji.

Jeśli ktoś chciałby zwiedzić całą Japonię, musiałby pokonać dystans 2990 km z północy na południe, do tego 6800 wysepek i długa, bardzo zróżnicowana linia brzegowa. Jeden wyjazd do Japonii to za mało. Co jednak w sytuacji Covid, jakie są szanse na odwiedzenie tego ciekawego kraju, jak się przygotować, kiedy już wszystko będzie „normalnie”? Czy do Japonii potrzebna jest wiza? Na postawie umowy dwustronnej z 1999 roku, w przypadku wyjazdów turystycznych trwających do 90 dni wiza nie jest wymagana. Obecnie, w związku z rozwojem epidemii Covid 19 Japonia wstrzymała ruch bezwizowy dla obywateli Polski. Do 7.03.2021 w kraju obowiązuje stan wyjątkowy, punkty gastronomiczne są zamykane o godz. 20., nie funkcjonuje też większość atrakcji turystycznych, jednak od kwietnia planowane jest powolne usuwanie obostrzeń. Japonia podtrzymuje chęć przeprowadzenia Igrzysk Olimpijskich w okresie 23.07 – 8.08 2021.

Jeśli ktoś pragnie udać się do Kraju Kwitnącej Wiśni jeszcze w tym roku, być może będzie taka możliwość jesienią, w czasie japońskiego czasu celebrowania uroków momiji (japońskie klony). W ostatnich latach ruch turystyczny do Japonii był bardzo duży, istnieje szansa, że sezon jesień 2021 i wiosna 2022 stanie się unikalną szansą, aby doświadczyć Japonii bez tłumów. Kiedy kwitną wiśnie w Japonii? Japończycy chlubią się tym, że w ich kraju występują wyraźne 4 pory roku. Kraj jest jednak bardzo zróżnicowany klimatycznie, co należy uwzględnić w planach podróży. Lato jest parne, a w czerwcu (na Okinawie i na południu Kiusiu nawet w maju) występuje pora deszczowa, jednak każdy sezon, a nawet miesiąc ma swoją przyrodniczą atrakcję, która powinna być uwzględniona w planie podróży.

Japonia w marcu lub kwietniu. Najpopularniejszy sezon na podróż do Japonii to czas, kiedy kwitną wiśnie, czyli przełom marca i kwietnia. Kraj ogarnia euforia radości, ludzie celebrują powrót wiosny, urządzając pikniki, w trakcie których podziwiają kwiaty kwitnących wiśni (jap. hanami). Jest to przyrodniczy spektakl, który warto przeżyć. Każde miasto ma popularne miejsca w którym ludzie spotykają się, by wspólnie świętować. Warto pamiętać, że innym kwiatem, który popularnością dorównuje wiśni jest kwiat śliwy (jap. ume).

Japonia w maju. Bardzo przyjemnym miesiącem na podróż do Japonii jest też maj – jest ciepło, ale nie gorąco, kwitną azalie. Japonia jesienią? Jeśli ktoś preferowałby wybrać się do Japonii jesienią, zdecydowanie godny polecenia czas obejmuje okres od połowy października do połowy grudnia. Jest to czas momijigari (dosł. „polowanie na czerwone liście”), czyli pory zmiany koloru liści, w szczególności japońskich klonów. Również w tym przypadku warto dostosować trasę do miejsc, które ulegają w danym momencie najpiękniejszym przebarwieniom. Niezapomniane wrażenia oferują w tym czasie z pewnością świątynie i ogrody Kioto. Na jak długo pojechać do Japonii? Planując podróż do Japonii, warto zarezerwować sobie odpowiednią ilość czasu. Minimalny rekomendowany czas na pobyt w Japonii to 10 dni, najlepiej jednak, żeby to były 2, a nawet 3 tygodnie. Ilość atrakcji turystycznych w Japonii jest oszałamiająca, na sam pobyt w Tokio warto przeznaczyć min. 3 dni. Jeśli odwiedzasz ten kraj po raz pierwszy, z pewnością spędzisz czas w Japonii centralnej, w której znajdują się największe miasta:

Tokio,

Osaka,

Kioto,

Kobe,

Hiroshima,

a także góra Fuji.

Jednym z popularnych turystycznie, wartych odwiedzenia miejsc jest też wyspa Miyajima, święte miejsce shinto. Polecamy spędzenie nocy na wyspie, można poczuć jej klimat po odpływie ostatniego promu z turystami lub z samego rana, zanim zaczną napływać tłumy. Nie sposób doświadczyć uroków Japonii podczas jednej podróży. Poza popularnymi turystycznie miejscami jest to kraj, który zachwyca przyrodą, górami, małymi wioskami, szlakami pielgrzymkowymi jak np. szlak Kumano Kodō, który znajduje się na liście UNESCO. Nocleg w Japonii Jedną z atrakcji turystycznych Japonii są miejsca noclegowe , które są bardzo zróżnicowane i oferują różne doświadczenia. Koniecznie uwzględnij w planie podróży ryokan, czyli kameralny hotelik w tradycyjnym japońskim stylu z kolacją i najlepiej gorącymi źródłami (jap. onsen). Doświadczysz japońskiej gościnności (jap. omotenashi), a kolacja na matach tatami z niesamowitą różnorodnością potraw będzie prawdziwą ucztą dla Twojego wzroku i podniebienia. Jest to przeżycie unikalne dla Japonii.

Onsen, czyli japońskie gorące źródła Japonia to kraj wulkaniczny, słynie z gorących źródeł onsen. Odwiedzenie onsenu jest swoistą atrakcją, obowiązuje tam specjalna etykieta kąpieli, jak np. konieczność wejścia nago, obmycia ciała przed wejściem (jednak co ciekawe, do wielu onsenów nie wpuszczane są osoby z tatuażami). W onsenie można się naprawdę świetnie zrelaksować, nawiązać kontakt z lokalną społecznością. Ludzie są przyjaźnie nastawieni i chętnie pomagają obcokrajowcom zrozumieć zasady kąpieli w japońskim gorącym źródle. Shinkansen, wybierz się w podróż najszybszym japońskim pociągiem Jedną z niesamowitych atrakcji Japonii jest możliwość szybkiego, nowoczesnego, komfortowego przemieszczania się bez konieczności długiego oczekiwania na kolejne połączenie. Dystans 513 km pomiędzy Tokio a Kioto pokonuje się shinkansenem Nozomi (superszybkim pociągiem) w 2 godziny, jest to zatem prędkość ponad 250 km/ha.

Nie jest mile widziane przemieszczanie się z bagażami i utrudnianie ruchu w środkach komunikacji. Walizki możesz wysłać komfortowo i bezpiecznie kurierem z jednego hotelu do drugiego. Będą na Ciebie czekały tego samego albo następnego dnia w kolejnym miejscu Twojej podróży, a Ty zaoszczędzisz sobie trudu dźwigania.

Podróż marzeń do Japonii wymaga dużo czasu na staranne zaplanowanie. Wykorzystaj na to czas pandemii, jest sporo informacji w Internecie. Udaj się w podróż, która wzbogaci Twoje życie o spotkanie z piękną przyrodą, ciekawą historią i kulturą. O autorze: Lidia Kacprzycka: japonistka, twórczyni szytych na miarę podróży do Japonii

