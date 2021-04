Projekt Mirai. Japonia, co musisz wiedzieć o Kraju Kwitnącej Wiśni. 7 zasad podróżniczej etykiety po Japonii

Jak rozmawiać z antycovidowcem? "Noszenie maseczki powinniśmy traktować jak zapinanie pasów w aucie". Wywiad z psychologiem

Wyobraźmy sobie antymaseczkowca, któremu nikt nie zwraca uwagi, nie próbuje z nim rozmawiać. On wtedy żyje tylko swoim przekonaniem, że to jest słuszne, a jego pogląd jest najbardziej odpowiedni. Maseczki możemy potraktować analogicznie do zapinania pasów bezpieczeństwa w samochodzie. A jeśli ktoś mówi o wolności, to warto przypomnieć stare już porzekadło, że wolność jednostki kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka - mówi dr Konrad Maj, psycholog społeczny z Wydziału Psychologii SWPS w Warszawie, w rozmowie z Katarzyną Kapustą-Gruchlik z "Dziennika Zachodniego".