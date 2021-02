Projekt Mirai. Czym jest manga i anime i skąd ich popularność w Polsce?

Mangę bez trudu można rozpoznać po wielu cechach charakterystycznych. - Z mangą kojarzą się duże oczy i dziwne fryzury, co oczywiście bywa często prawdą, ale nie jest jedynym wyznacznikiem. Manga to przede wszystkim komiks, w którym mamy sporo efektów osiąganych skalą szarości albo innych zabiegów, charakterystycznych dla niekolorowej sztuki rysowania. Mangi są zwykle dość dynamiczne – tłumaczy dr. Paweł Dybała, japonista, tłumacz mang i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Manga to specyficzny rodzaj komiksu, drukowany głównie w czerni i bieli. Twórczość ta zapoczątkowana została na przełomie XVIII i XIX wieku, ale mocno rozwinęła się dopiero w latach 60. ubiegłego stulecia. Obecnie uznawana jest w Japonii za sztukę i wykładana nawet na uniwersytetach.

Chociaż manga zyskała ogromną popularność na całym świecie i twórczość tego typu powstaje także poza Krajem Kwitnącej Wiśni, za klasyczną mangę uważa się komiksy tworzone w Japonii i przez Japończyków.

Popularności mangi można doszukać się w kilku aspektach. - W mangach było zawsze coś więcej, w sensie pewnej głębi, czy to fabularnej, czy to dotyczącej postaci. Dla przykładu, w komiksach amerykańskich zazwyczaj zły był zły. W mangach często było to nie aż tak jednoznaczne – wyjaśnia jeden z powodów popularności mangi Dybała.

Animowaną wersją mangi jest równie popularne… anime. - Niektórzy mówią, że jest to po prostu ruszająca się manga, pokolorowana, ale nie jest to do końca prawda. W anime mamy dodatkowo świetną grę aktorów głosowych, stojącą na wysokim poziomie animację i muzykę – dodaje japonista.