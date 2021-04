Projekt Mirai. Czym jest JETRO i jak wspiera polsko-japoński handel

Jak się rozwija współpraca handlowa między Japonią a Polską? W 2019 roku eksport Polski do Japonii wzrósł o 18.2%, a import z Japonii o 23.2%. W tym samym roku zaczęła obowiązywać umowa o współpracy gospodarczej, tzw., EPA między Japonią a Unią Europejską. Pod wpływem pandemii eksport Japonii do Polski zmalał tylko o ok. 3%, czyli utrzymał się na wysokim poziomie.

Czy japońskie firmy chcą inwestować w Polsce? Już w 2017 roku w Polsce działało ponad 300 japońskich firm. Aktualnie Polska jest najczęściej wybieranym przez japońskie firmy kierunkiem inwestycyjnym w środkowo-wschodniej Europie. Poczynając od inwestycji Toyoty, najwięcej inwestycji jest związanych z branżą maszynową, zwłaszcza samochodową. Toyota Manufacturing Poland zaczęła swoją działalność na Dolnym Śląsku we wrześniu 1999 roku. Ostatnio powstała fabryka i centrum dystrybucyjne firmy Mitsui HighTech na Opolszczyźnie, a firma Nippon Seiki ogłosiła budowę w okolicach Łodzi zakładu wyświetlaczy typu HUD wykorzystywanych w samochodach. W związku z polityką klimatyczną UE ukierunkowaną na neutralność węglową, europejski rynek motoryzacyjny przestawia sie na elektromobilność. Może to spowodować napływ japońskich inwestycji związanych właśnie z produkcją części samochodowych o wysokiej wartości dodanej.

Z drugiej strony, czy polskie firmy chcą z wchodzić na rynek japoński? Japoński rynek cechuje wysoki poziom konkurencji. Problemem jest również bariera językowa. Z drugiej strony, jest wiele technologii, usług i produktów, które funkcjonują w Polsce, a w Japonii jeszcze nie zaistniały. Japonia aktualnie poszukuje innowacyjnych urządzeń i rozwiązań technicznych, nowych modeli biznesowych, w szczególności duże nadzieje wiązane są z branżą IT. Jest również wiele japońskich firm, które chcą współpracować z startupami. JETRO ze swojej strony wspiera ekspansję tego typu firm do Japonii.

Wiele polskich firm interesuje się japońskim rynkiem. W 2018 zorganizowaliśmy wyjazd do Tokio dla firm branży IoT z Europy środkowo-wschodniej (Polski, Czech i Węgier). Z 10 firm, które wzięły udział w programie, aż 6 było polskich. W 2019 zorganizowaliśmy podobny wyjazd pod hasłem “Digital Innovation”. Z Polski tym razem wyjechały 3 firmy. Takie wyjazdy to możliwość bezpośredniego poznania japońskiego środowiska biznesowego.

Co utrudnia nawiązywanie relacji biznesowych z Japonią?

Główne przeszkody to różnice językowe i odmienne zwyczaje biznesowe, jak również odległość między naszymi krajami. Przezwyciężenie tych barier wymaga znalezienia właściwego partnera biznesowego, potrzebny jest czas i zbudowanie relacji opartych na dobrym porozumieniu i zaufaniu. JETRO organizuje rozmowy handlowe i misje wyjazdowe – sądzę, że udział w nich to świetna okazja do spotkań z kandydatami na partnerów biznesowymi i do znalezienia tego właściwego.