Projekt Mirai. Co łączy, a co różni polskie i japońskie skoki narciarskie

Skoki narciarskie wymyślono w krajach nordyckich. Przez lata krążyły legendy, że w VI wieku wikingowie tym, którzy mają coś na sumieniu, przyczepiali deski do stóp i spychali z góry w przepaść. Niewinności mieli dowieść poprzez wylądowanie bez szwanku. Na tych, którym to się nie udało, automatycznie wykonany był wyrok. Wprawdzie zdaniem historyków to nieprawda, ale opowiastka ciekawa, a Norwegowie zaczęli świadomie skakać na nartach w latach 60. XIX wieku.

W Polsce i w Japonii skoki narciarskie zaczęto uprawiać mniej więcej w tym samym czasie, czyli na przełomie pierwszej i drugiej dekady XX wieku. Nad Wisłą pojawiły się w naturalny sposób, jako dyscyplina coraz popularniejsza w tej części Europy. Za to do Kraju Kwitnącej Wiśni przywiózł je generał Armii Austro-Węgier Theodor Edler von Lerch.

Pierwsze sukcesy japońskich skoczków? Ósme miejsce Gorō Adachiego podczas igrzysk olimpijskich w 1932 r. w Lake Placid i siódma pozycja Masajiego Iguro cztery lata później w Garmisch-Partenkirchen. Tego drugiego o dwa miejsca przeskoczył wówczas Stanisław Marusarz.