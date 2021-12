Program telewizyjny na piątek. Co warto obejrzeć 31 grudnia? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Pozycje filmowe w sylwestrową noc

Kultowa polska komedia z 1988 roku. Pochodząca ze wsi Kasia Solska zdaje egzaminy na studia w Warszawie. Tymczasem rodzina dziewczyny, bez jej wiedzy, aranżuje małżeństwo z bogatym sąsiadem. Zdesperowana Kasia w przeddzień ślubu ucieka do stolicy, gdzie znajduje pracę jako niania.

"Kogel-Mogel" - TVP Kultura, godz. 20:00

Inspiracją dla twórców filmu stała się biografia Zenona Martyniuka, chłopaka z podlaskiej wsi, który spełnia swoje wielkie marzenie, by dawać ludziom radość poprzez muzykę i śpiew. Film ukazuje drogę Martyniuka do ogromnego sukcesu, który osiągnął dzięki uporowi i ciężkiej pracy. Zyskał miano króla muzyki disco polo.

"Zenek" - TVP Puls, godz. 20:00

Ona jest skuteczną urzędniczką skarbówki, on potencjalnym oszustem podatkowym. Od przypadkowego spotkania rozpoczyna się ich przygoda, pełna wzlotów i upadków. Marian jest cynicznym, ale uroczym flirciarzem, który przez nonszalancję i dobre serce wpadł w kłopoty. Kiedy jego sprawą zajmuje się Klara, wygląda na to, że klamka zapadła. Okaże się jednak, że fortuna jest kapryśna, a ścieżki miłości kręte. Marian stanie się facetem do towarzystwa, a Klara zaryzykuje karierę.

"Podatek od miłości" - TVN, godz. 20:00