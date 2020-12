Program szczepień przeciw COVID-19 dla Polaków. Kto i kiedy będzie mógł się zaszczepić?

Szczepienia na COVID-19. Ci pracownicy dostaną szczepionki w pierwszej kolejności

Do 14 stycznia pracodawcy mogą zgłaszać swój personel do szczepień na COVID-19. Obecnie mają miejsce zgłoszenia pracowników do grupy „zero”. Przypominamy, kto dostanie szczepionkę na COVID-19 przed resztą społeczeństwa.