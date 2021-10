Program Inwestycji Strategicznych. Wyniki pierwszego naboru. Morawiecki: Ponad 23 mld zł dla 2785 gmin, powiatów, miast i miasteczek

Morawiecki: Będziemy walczyć o równe warunki Polski w UE

Dofinansowanie dla 2785 podmiotów

Morawiecki: Obniżka podatków dla większości Polaków

Premier stwierdził również, że Polski Ład jest programem „obniżki podatków dla ogromnej większości Polaków” i będzie korzystny także dla osób najbogatszych. - Właśnie dlatego, że on tworzy perspektywy sprawiedliwego rozwoju, perspektywy nowych wysokopłatnych miejsc pracy, wyższych zarobków netto, emerytur bez podatku, dróg w miejscach w których nawet nie myślano, że pojawią się drogi, doinwestowanej służby zdrowia, doinwestowania systemu oświaty, to jest rządowy program Polski Ład w praktyce – mówił Mateusz Morawiecki.

Szefernaker: 8 tys. wniosków na łączną kwotę powyżej 93 mld zł

Szefernaker: Ponad 4 tys. dofinansowanych inwestycji

Wiceszef MSWiA wskazał, że w ramach funduszu zostanie dofinansowanych łącznie ponad 4 tys. inwestycji. - To są w dużej mierze inwestycje w małych miastach, małych miasteczkach, także w Polsce powiatowej, gminnej. To są inwestycje drogowe , wodno-kanalizacyjne, takie które były najbardziej potrzebne i wyczekiwane od lat – wymieniał.

Opozycja krytycznie o rządowym programie. Chwalą go politycy PiS

- Polski Ład – to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. To szansa na zmniejszenie nierówności społecznych i stworzenie lepszych warunków do życia dla wszystkich obywateli. Polski Ład – to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 – uważa z kolei posłanka PiS Katarzyna Sójka.