Program 500 plus sprawił, że Polki nie chcą pracować? To mit!

Do Eurostatu z poszczególnych unijnych krajów spłynęły szczegółowe dane dotyczące sytuacji na rynku pracy w II kw. br. W większości państw zdecydowanie poprawia się poziom zatrudnienia czy aktywności zawodowej, maleje bezrobocie. Pozytywnie wyróżniają się dane z Polski, mimo że istniały obawy o obniżenie się aktywności zawodowej kobiet w naszym kraju.

Porcja pozytywnych zaskoczeń

Najmniej spektakularnie wygląda zmiana poziomu bezrobocia. Niemniej informacje pozostają optymistyczne, ponieważ bezrobocie w okresie marzec-czerwiec spadło z 5,6 proc. do 5 proc. (wg unijnej metodologii). W ujęciu rocznym w porównaniu z końcem pierwszej połowy 2016 r. nastąpił spadek o 1,3 pkt proc.

Gdy jednak gospodarka zaczyna wchłaniać większość osób szukających pracy, dużo ważniejsze staje się to, czy zatrudnienie może nadal rosnąć dzięki aktywizacji osób do tej pory biernych zawodowo, czyli tych, którzy nie mają i nie szukają pracy. Dane Eurostatu pokazują, że odsetek pracujących Polaków w relacji do osób w wieku produkcyjnym 15-64 lata (współczynnik zatrudnienia) zwiększył się o 0,8 pkt proc. w porównaniu do ub. kwartału i o niespełna 2 pkt proc. w porównaniu do okresu sprzed roku, osiągając 66,2 proc. Według danych OECD to najwyższy współczynnik zatrudnienia od 25 lat. Odsetek biernych zawodowo po drugim kwartale jest z kolei najniższy od co najmniej ćwierćwiecza i wynosi 30,3 proc.