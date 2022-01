Prognoza na Trzech Króli. Czeka nas nagła zmiana pogody

Małej pogodowej rewolucji w pogodzie możemy spodziewać się już w najbliższy czwartek, a więc w Święto Trzech Króli. Tego dnia nastąpi zmiana cyrkulacji na północną, a nad Polskę spłynie chłodne powietrze arktyczne z Morza Barentsa.

Synoptycy prognozują, że 6 stycznia czekają nas przelotne opady deszczu ze śniegiem, zaś na północy, wschodzie i centralnej części kraju opady śniegu. Najniższą temperaturę termometry pokażą na północy i będzie to od -1 do 1 st. C. Najwyższej możemy spodziewać się w południowej Polsce, gdzie wyniesie od 2 do 3 st. C. Aurze tej będzie towarzyszyło zmienne zachmurzenie oraz dość silny wiatr, który sprawi, że odczuwalna temperatura będzie znacząco niższa.

Zmiana w pogodzie będzie miał jednak charakter epizodyczny. Już w kolejnych dniach nad Polskę napłyną łagodniejsze masy powietrza.

Tvn meteo