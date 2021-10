Profilerka policyjna Urszula Cur: Scena zbrodni jest jak scena teatralna, dużo w niej rekwizytów

Istnieje zbrodnia doskonała?

Zbrodnia doskonała, czyli taka nie do wyjaśnienia? W której sprawca pozostaje na zawsze bezkarny? Nie wiem, na pewno są sprawy, w których nie wykryto sprawcy, ale czy to oznacza doskonałość działania sprawcy? Wiem, że czasem powodem jest niedoskonałość działań śledczych. Po zbrodni zawsze zostają skutki, które utrwalają się w ludziach, miejscach, przedmiotach, rzeczach i zjawiskach, zabezpieczają je technicy kryminalistyki. Te ślady prowadzą do odkrycia motywów i osoby sprawcy. Wprawdzie profilowałam sprawców, którzy starali się nie pozostawić śladów fizycznych, lecz pozostawiali ślady psychologiczne. Na przykład sprawca wkłada na dłonie rękawiczki, by nie pozostawić śladów linii papilarnych, lecz tym samym może pozostawić ślad rękawiczki albo ślad biologiczny. Ale nawet jeśli i tego nie pozostawi, to informuje mnie o tym, że wziął to wcześniej pod uwagę, przygotował się, ma to w swoim rzemiośle przestępczym, a to przecież bardzo ważna przesłanka o kompetencjach sprawcy. Jest takie przysłowie arabskie: „Lew, idąc, zaciera ogonem ślady swych łap, lecz czym zatrzeć ślady ogona? Nic nie mija bez śladu, wszystko się odezwie”. Ślady fizyczne i mechanizm ich powstawania są nośnikami ważnych danych o znaczeniu diagnostycznym albo informacyjnym. Stąd tak ważna rola grup śledczych i techników kryminalistyki pracujących na „gorących miejscach zdarzeń”, zabezpieczających ślady zbrodni tuż po jej wykryciu. To, co zabezpieczą i opiszą, sfotografują, nagrają, czyli utrwalą, uczynią ponadczasowym, jest punktem wyjścia działań profilerskich. Nawet jeśli sprawa jest sprzed wielu lat, a w aktach są protokoły oględzin z opisanymi śladami kryminalistycznymi i dowodami, to profilowanie ma rację bytu. Gdy tego nie ma, wówczas profilowanie jest wróżeniem z łodyg krwawnika.