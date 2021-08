Profile zaufane zaatakowane przez hakerów. Włamano się na konta kilkuset osób

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością i CERT Polska wpadli na trop nielegalnej działalności. Ustalili, że 27-letni mieszkaniec Woli Krzywieckiej na Podkarpaciu włamał się do Systemu Dostawcy Tożsamości na konta co najmniej 27 użytkowników tzw. profilu zaufanego.

Jak podaje Onet, mężczyznę zatrzymano w jego domu, a podczas przeszukania zabezpieczono laptop, twarde dyski, modem, router, pendrive i kartę SIM. W komputerze znaleziono oprogramowanie, które służyło mężczyźnie do ataku hakerskiego, a także liczne bazy danych loginów i haseł.