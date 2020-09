Profesorka George Washington University i aktywistka społeczna Jessica Krug oszukiwała, że jest Afroamerykanką

Jessica Krug takie zachowanie tłumaczyła problemami ze zdrowiem psychicznym i traumę, której doświadczyła we wczesnych latach życia. Jak dodała, że ​​nie jest to żadna wymówka dla jej działań.

Krug nie wyjaśniła przy tym, dlaczego dopiero teraz podjęła decyzję o przyznaniu się do oszustwa. Jednak znajomy oszustki, scenarzysta Hari Ziyad powiedział, że jej przyznanie się nastąpiło „ponieważ została odkryta”. „Jess Krug… to ktoś, do kogo dzwoniłem jak do przyjaciela aż do dzisiejszego ranka, kiedy przyznała się do wszystkiego. Nie zrobiła tego z życzliwości” - napisał na Twitterze.

Według doniesień medialnych aktywistka Jessica Krug posługiwała się również nazwiskiem Jessica La Bombalera. W jednym z filmów opublikowanych na początku tego roku zganiła białych nowojorczyków za to, że nie poświęcili swojego czasu rdzennym mieszkańcom Nowego Jorku z plemienia Black and Brown.

Macierzysta uczelnia Kurg czyli George Washington University, gdzie Krug prowadzi kursy z historii Afryki, Karaibów i diaspory, oświadczyła, że jest „świadoma” postu pani Krug, ale nie będzie komentować sprawy.

Jak dodaje BBC News przypadek Jessiki Krug jest bardzo podobny do sprawy Rachel Dolezal, aktywistki białej rasy, która twierdziła przez lata, że ​​jest czarna. Dolezal po raz pierwszy trafiła na pierwsze strony gazet w 2015 r., kiedy jej rodzice oświadczyli, że Dolezal jest białej rasy. Była działaczka na rzecz praw obywatelskich i instruktorka studiów afrykańskich od lat udawała, że ​​jest Afroamerykanką.